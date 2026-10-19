中國留學生俄課堂披旭日旗　鈞正平：為軍國主義張目冒犯人類良知

莫斯科大學一名中國留學生近日在課堂上身披日本軍國主義旭日旗，甚至攜帶侵華日軍軍帽及「台獨」旗幟挑釁，引發公憤。對此，解放軍報旗下新媒體帳號「鈞正平」發表評論，直斥旭日旗是日本軍國主義侵略歷史的標誌性符號，無論身處哪個國家、哪所校園，為軍國主義張目都是對人類良知的公然冒犯，為人所不齒。



一名南京留學生在莫斯科國立大學課堂上身披日本軍國主義的「旭日旗」。（互聯網圖片）

歷史鐵證如山 不容軍國主義招魂

評論指出，當年正是在這面旭日旗之下，日本軍國主義者發動了侵華戰爭和太平洋戰爭，給包括中國在內的亞洲各國人民帶來了深重災難。這段歷史鐵證如山，任何企圖為軍國主義張目、美化侵略歷史的行為，都是對歷史正義的踐踏，也是對受害國人民感情的嚴重傷害。

評論續指，令人欣慰的是，事發之時，在場的其他中國留學生沒有袖手旁觀，而是第一時間挺身而出，當場制止了這一行為。這說明絕大多數海外學子立場鮮明、明辨是非，在大是大非面前絕不含糊。

10月17日，該男子露臉再次鞠躬致歉。（互聯網圖片）

評論最後引用莫斯科大學中國學生學者聯誼會在情況通報中的話：「歷史有尺，底線不可違背；山河無恙，吾輩當自強。」並寄語每一位走出國門的學子都能牢記這句話，扛起這代中國青年捍衛正義和歷史的責任。

據此前報道，10月14日，陳某某在亞非歷史課堂上，攜帶一頂侵華日軍軍帽，並當眾身披旭日旗。在場中國留學生強烈不滿並要求停止，陳男拒不收斂，甚至實施肢體暴力並用日語辱罵。

事後，多名中國學生將其控制，在強烈要求下，陳男錄製了一段「不痛不癢」的道歉影片。他僅稱以後不在課堂做出類似舉動，並以「喜歡日本歷史文化」及「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」為由，拒絕交出或銷毀旭日旗。此外，他在國慶節當天亦曾在課堂展示旭日旗。

事件引發莫斯科大學中國留學生實名舉報。學聯事發當日已與校方溝通，表達嚴正關切，要求依俄聯邦法律及校規處置。

校方表示事件違反教學理念，已高度重視並將盡快公佈官方處理結果。學聯強調，在國家尊嚴與歷史底線面前沒有模糊空間，將持續跟進處置進度，並已向使館教育處彙報。