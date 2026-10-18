中國留學生俄課堂披旭日旗　中國學聯通報使館　校方介入調查

俄羅斯莫斯科大學一名中國留學生在課堂身披旭日旗，相關畫面在網上流傳，引發爭議。莫斯科大學中國學生學者聯誼會10月17日通報，涉事學生就讀歷史系，校方已啟動校內調查程序，將於近期公布處理結果。學聯亦已將事件及相關證據向中國駐俄羅斯使館教育處匯報。



據學聯通報，事件於10月14日發生。收到在校學生反映後，學聯收集及整理相關影像，了解師生意見，並向有關方面核實事發場景及經過。

學聯表示，自事發當日起，負責人多次透過線上及線下方式，與校方及院系行政管理人員溝通，要求校方核查事件經過，依據適用法律及校規嚴肅處理，並適時回應學生關切。

通報引述校方表示，涉事行為嚴重違背學校育人理念、擾亂校園教學秩序，校方已正式啟動內部調查，將於近期發布處理結果。

涉事南京籍陳姓學生（陳宇昕）曾發布道歉影片，當時戴着墨鏡及口罩，稱自己只是「展示歷史知識」，惟其道歉方式受到網民批評。陳姓學生於10月17日再度拍攝道歉影片，這次摘下口罩及墨鏡，露臉鞠躬認錯。不過，仍有網民質疑其道歉誠意。

已向使館教育處匯報 籲留學生理性表達

學聯在通報中譴責涉事行為，指出旭日旗是日本軍國主義侵略歷史的標誌性符號，公開展示、變相美化或漠視其歷史意義，嚴重傷害民族情感。學聯強調，此事屬涉事學生「極端、錯誤的個人行為」，不能代表莫斯科大學中國留學生群體，並稱事件曝光後，校內不少中國學生主動發聲譴責。

學聯表示，已將事件經過、完整證據及與校方的溝通進展匯報中國駐俄羅斯使館教育處，同時呼籲在校留學生理性表達愛國立場，保護自身安全，避免肢體衝突或其他激烈行為。

學聯將繼續跟進校方處置進度，配合校方及使館教育處的後續工作，待處理結論公布後，向全體學生通報。