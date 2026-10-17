有片｜南京留學生俄課堂披旭日旗　戴墨鏡道歉再露臉認錯難平民憤

近日，一名南京留學生在莫斯科國立大學課堂上身披日本軍國主義的「旭日旗」，引發海內外華人公憤。該男子事後戴墨鏡道歉被批敷衍後，今日（17日）露臉致歉，然而網民並不接受其道歉，痛斥他「不是知道錯了，只是害怕了」。



一名南京留學生在莫斯科國立大學課堂上身披日本軍國主義的「旭日旗」。（互聯網圖片）

該男子事後戴墨鏡道歉。（互聯網圖片）

網上圖片顯示，這名男子在課堂上將旭日旗披在肩上，桌上還擺放舊日軍軍帽。圖片在網上瘋傳後，引來大批網民批評，有網民爆出，涉事男生陳宇昕是南京人，今年剛24歲。

面對外界批評，陳男發佈道歉影片，辯稱當時課堂正討論日本明治維新，身披日旭日旗是展示歷史知識，並非故意褻瀆歷史。但影片中他全程佩戴黑色墨鏡與口罩，被外界痛斥態度輕浮，企圖矇混過關。

隨着輿論抨擊與日俱增，今日（17日）陳男在校內走廊再次錄製道歉影片。他在片中摘下口罩及墨鏡，並承認自己在課堂上的舉動犯下嚴重錯誤。

今日（17日）該男子露臉再次鞠躬致歉。（互聯網圖片）

然而，陳男露臉認錯並未能平息外界怒火。有網民「起底」其過往言行，稱他早已劣跡斑斑，他曾在社交平台將舊日本海軍校歌設為個人簡介、在台灣購買侵華日軍旗幟，平日在莫斯科更向當地人謊稱自己是日本人，甚至多次以侮辱性日語辱罵其他中國留學生。

不少網民指出，陳男道歉不是知道錯了，而是害怕被學校開除，純粹是出於恐懼才低頭。事件在網上爭議頗大，莫斯科國立大學及中國駐俄大使館暫未作出回應。