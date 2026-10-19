從「去看看」到旅居　貴州來港推介避暑康養吸港客長住

為擴大旅遊、吸引香港旅客由短途觀光轉向長住旅居，10月18日，2026旅居貴州國際推介會香港站舉行，推介清涼避暑、貴南陽光、康養療癒三條特色旅居帶，並帶來11個旅居地產項目。香港旅遊發展局主席林建岳建議，兩地文旅企業加強合作，將大型沉浸式光影秀、戶外極限運動賽事等引入貴州，並借助香港的國際旅遊營銷網絡拓展客源。



推介會以「旅居到貴州 生活更多彩」為主題，邀請黔港兩地文旅業界及各界代表，討論旅居產品及合作方向。貴州相關部門及企業在會上介紹地產政策、旅遊線路、旅居服務平台及產品。

貴州省委常委、宣傳部部長盧雍政表示，貴州正依託自然景觀、氣候、人文資源及配套設施發展旅居產業，目標是建設全國一流旅居目的地，希望香港及國際旅客由「去貴州看看」轉為「來貴州住住」。盧雍政以「煙火氣、人情味、鬆弛感」形容貴州旅居的吸引力，並提到當地近年陸續出現「川渝村」「江蘇村」「浙江村」等旅居社區，吸引不同省份的旅客停留生活。

貴州遵義茅台鎮。（香港01）

此次推介涵蓋清涼避暑、貴南陽光及康養療癒三條特色旅居帶。中介機構、商業銀行及旅居地產企業亦帶來11個項目，並介紹涵蓋選房、交易、貸款、資金及辦事流程的「五心級」服務保障。

林建岳倡引入光影秀、運動賽事 邀影視業赴黔取景

香港旅遊發展局主席林建岳認為，貴州與香港的旅遊資源具有互補性，兩地應加強業界合作，利用香港成熟的國際化旅遊營銷網絡，提升「多彩貴州」品牌在海外的知名度。他建議，可鼓勵香港具經驗的文旅品牌營運團隊與貴州企業合資合作，引入大型沉浸式光影秀、戶外極限運動賽事，發展具吸引力的文旅節慶活動。

林建岳亦鼓勵香港導演、音樂人及演員赴貴州取景，拍攝電影、電視劇及紀錄片，透過影視作品向外介紹當地風光及人文特色。

9月28日，世界第一高橋——貴州花江峽谷大橋建成通車。（新華社）

貴州一處懸崖咖啡。（遵義文旅）

貴州遵義市習水縣土城古鎮。（香港01）

2025年7月，貴州與香港簽署《文化和旅遊合作備忘錄》，就旅遊產品開發、聯合市場推廣、人才交流及培訓等建立常態化合作機制。兩地目前每日有多班直達高鐵往返，為合作開發「一程多站」旅遊產品提供交通條件。

推介會亦設有簽約及授牌環節，貴州省旅遊產業發展集團與香港研學協會簽約，並獲貴州省文化和旅遊廳授予香港「多彩貴州國際遊客中轉服務中心」牌子。現場另設自由洽談、旅居體驗及企業展示區，展出旅居與康養遊產品、手工藝品及食品特產，供與會者了解產品及洽談合作。

活動由貴州省文化和旅遊廳、貴州省人民政府新聞辦公室、貴州省住房和城鄉建設廳及貴州省政府港澳事務辦公室共同主辦。