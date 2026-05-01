01直擊｜貴州花江峽谷大橋離地626米創健力士記錄　半年勁吸金6億

據《新華社》報道，4月28日，貴州花江峽谷大橋正式以「最高的橋」載入健力士世界紀錄。據悉。該大橋位於貴州省安順市關嶺縣與黔西南布依族苗族自治州貞豐縣交界處，作為一座鋼桁梁懸索橋，其主跨達1420米，橋面寬34米，設計為雙向六車道，於2025年9月28日正式建成通車。



花江峽谷大橋除了是造福民生的一項世界工程外，亦通過與文旅項目進行有機結合，創造出極具特色的貴州橋旅文化。花江峽谷大橋橋旅融合服務區的工作人員廖女士在接受《香港01》記者採訪時表示，自去年９月開通至今，大橋各類業態綜合收入已近6億元（人民幣，下同）。



此前報道：01直擊｜世界矚目中國超級工程 花江峽谷大橋改變貴州小村命運？

通勤2小時變2分鐘 花江峽谷大橋創「最高橋」世界紀錄

據此前報道，公開資料顯示，花江峽谷地勢險峻，山高谷深，峽谷兩岸的關嶺縣與貞豐縣居民若需來回通勤，需繞行盤山公路，耗時近2小時。為改善這一交通瓶頸，花江峽谷大橋於2022年1月18日開工建設，歷經3年多施工，於2025年9月28日通車運營。

過了花江隧道便是花江峽谷大橋。（梁鵬威 攝）

美國《時代》雜誌評選2026「全球100個最佳去處」，世界第一高橋花江峽谷大橋入選。評語寫道：「紀錄固然驚人，但它真正改變的是人們穿越群山的方式。過去跨越這道峽谷需要沿着盤山公路行駛數小時，如今只需兩分鐘便可抵達彼岸。」

花江峽谷大橋。（無人機相片）

此外，西班牙媒體《機密報》曾讚歎，大橋鋼桁梁總重約2.2萬噸，反映了中國在關鍵基礎設施建設中所涉及的創新、技術和效率方面的領先實力。

2026年4月28日，健力士世界紀錄官方宣佈，花江峽谷大橋最終確認高度為626.01米，超過原世界紀錄的565.4米。正式以「最高橋面」載入健力士世界紀錄。據了解，這一高度相當於209層普通住宅樓。

2026年4月28日，花江峽谷大橋最終確認高度為626.01米，正式以「最高橋面」載入健力士世界紀錄。（貴州交通投資集團有限公司）

值得一提的是，此次認證的大橋高度數據全部由中國測繪技術提供支持，其中選用的國產北斗定位設備曾助力中國登山隊員登頂珠穆朗瑪峰。

非假日依舊人頭湧湧 有遊客為8分鐘燈光秀提早4小時霸位

數據顯示，世界高橋前100名中，近半數位於貴州。坐擁「世界橋樑博物館」的底蘊，如何將橋樑資源轉化為文旅動能？貴州省委書記徐麟在調研花江峽谷大橋建設時明確要求：「要聚焦資源、客源、服務三大要素。」

大橋夜晚有燈光秀表演。（梁鵬威 攝）

以此為方向，貴州以多座世界級橋樑為核心，逐步形成了複合型的橋旅文旅模式——從壩陵河大橋的觀光探索，到平塘特大橋的「服務區即景區」，再到花江峽谷大橋3.0的「橋上引流、橋下興業」。

貴州省平塘特大橋。（新華社）

營運半年來，貴州獨特的「橋旅文化」發展得如何？《香港01》記者實地走訪體驗，最直觀的感受是：即便在非節假日期間，景區依然擁有相當可觀的人流量。其中，為了欣賞夜晚僅有8分鐘的燈光水幕秀表演，遊客將服務區圍得水泄不通；更有外地遊客表示，自己提前4個小時前來，只為佔據一個理想觀賞位置。

前來欣賞花江峽谷大橋燈光秀的群眾。（香港01)

前來欣賞花江峽谷大橋燈光秀的群眾。（香港01)

離地600米發展高空文旅 營運半年收入破億

坐上景區的擺渡車後，便可到達大橋南橋塔下的觀光電梯乘坐點，在這裏可以乘坐207米高的高空觀光電梯，在60秒內直到達雲端觀景平台。

在橋上，笨豬跳（蹦極）、空中漫步、競速跑道、等項目相繼落地，讓大橋成為「可觀賞、可體驗、可打卡、可消費」的網紅新地標，吸引了全國各地的旅客慕名前來。

此前報道：貴州花江峽谷大橋推無繩笨豬跳 文旅局：真人測試完成，安全達標

其中，來自杭州的韓先生乘飛機前往貴州的花江峽谷大橋體驗笨豬跳項目，以此紀念自己30歲生日。韓先生向《香港01》記者表示，自己第一次體驗極限運動，害怕在所難免，一度在大橋邊緣猶豫。「但我渴望突破自己，跳下去的時候確實閉着眼，失重的一瞬間心裏很害怕，回彈的時候才敢睜開眼睛。」韓先生說。

來自杭州的韓先生特意從杭州飛來貴州體驗笨豬跳。（香港01）

當被問及為何選擇來花江峽谷大橋體驗笨豬跳項目時，韓先生稱，因為這裏是世界第一高橋，人就要敢於以『第一』的姿態去面對人生。

當被問及為何選擇來花江峽谷大橋體驗笨豬跳項目時，韓先生稱，因為這裏是世界第一高橋，人就要敢於以『第一』的姿態去面對人生。（香港01）

花江峽谷大橋橋旅融合服務區的工作人員廖女士在接受《香港01》記者採訪時表示，花江峽谷大橋各種業態（包括旅遊及高速費）已經帶來近6億元的收入。其中，2025年國慶假期，大橋片區就接待遊客22.1萬人次，旅遊綜合收入就達到1.03億元。

值得注意的是，目前服務區內的無繩蹦極項目和雲端咖啡館已處於關停狀態。相關工作人員向《香港01》透露，無繩蹦極因安全考量被叫停；而雲端咖啡館則因擔心遊客在拍照打卡過程中可能泄露橋樑的部分工程數據，也被要求關閉。目前暫未知曉具體開放時間。

「無繩蹦極」項目位置。（梁鵬威 攝）

交通巨變亦催生「路旅文化」

2007年左右，一名內地網民在天涯論壇發佈了一篇名為《貴州，誰為你哭泣》的文章，講到山曾是貴州的桎梏。

土生土長的貴州人，也是貴州日報的工作人員王先生向《香港01》記者表示，作為全國唯一沒有平原支撐的省份，即便坐擁豐富的水能、礦產與旅遊資源，貴州卻因「地無三尺平」的天然桎梏，長期被隔絕在發展的主航道之外。

花江峽谷大橋。（香港01）

正因如此，基建成為貴州鑿穿群山、打破困局的唯一出路。2015年，貴州成為西部地區首個「縣縣通高速」的省份，高速公路通車裏程突破5100公里。10年後的2025年11月，隨着盤興高鐵的建成，貴州省實現「市市通高鐵」，天塹變成了通途。

交通巨變也催生出貴州獨樹一幟的「路旅文化」，龐大的交通網絡在打破群山阻隔時，亦構建起文旅IP，將地理劣勢蛻變為文旅的核心資產。