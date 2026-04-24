01實探｜鑽溶洞、坐懸崖飲咖啡成潮流？貴州咖啡奇招狂攬外地客

近年來，不產一粒咖啡豆的貴州卻讓「新場景」咖啡館成為其文旅熱點。當其他城市深陷價格戰，貴州卻選擇將咖啡館嵌入懸崖、搬進溶洞、置於飛瀑之側。其中一家洞穴咖啡主理人在接受《香港01》記者採訪時表示，貴州的核心競爭力不在豆子，而在「場景+情緒價值」。



不產一粒咖啡豆卻成咖啡「冠軍之城」

中國咖啡文化方興未艾，在眾多城市中，不產一粒咖啡豆的貴州省會貴陽卻異軍突起，屢屢破圈。據《人民網》報道，貴陽常住人口約600萬，註冊咖啡館卻已超過3000家，密度達約每2000人一家，超越上海（約每3000人一家），成為全中國咖啡店密度最高的城市之一，且目前仍保持穩定增長態勢。

藏在貴陽市雲岩區居民樓內的咖啡館。（貴陽網）

此外，2023年9月，國民咖啡品牌瑞信與高端白酒龍頭茅台推出「醬香拿鐵」瞬間刷屏全網。2025年，貴陽選手彭近洋勇奪世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍，為這座城市戴上「咖啡冠軍之城」的桂冠。

貴陽選手彭近洋獲得2025WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍。（貴陽晚報）

但在大多數人的印象中，貴州既不產咖啡豆，也談不上傳統咖啡底蘊，然而近年來，咖啡卻悄然成為當地除自然景觀之外最大的文旅熱點。

貴陽後生鑽入溶洞做咖啡打造「放空聖地」

貴州的咖啡文化底蘊根植於何處？《香港01》記者注意到，與其他城市陷入價格戰不同，貴州的咖啡從業者另闢蹊徑，結合貴州獨特的自然生態，開發出全新咖啡消費場景。

不僅有鋼樑扎在岩層中搭出的懸崖咖啡館「古既·腰岩COFFEE」，遊客可透過腳下透明玻璃俯瞰百米峽谷，遠眺山間雲海與日落，此外還有灌木咖啡、猴子咖啡等奇特業態。勾勒出中國西南「咖啡地圖」。

貴州一處懸崖咖啡。（遵義文旅）

其中，「山由XIU COFFEE」亦是將咖啡+自然生態融合開發的典範。據了解，該咖啡廳是完全嵌於喀斯特溶洞中，分為旱洞，以及可以欣賞小型瀑布的水洞，最大縱深達50米。該咖啡館在不破壞任何鐘乳石、岩壁或地面結構的情況下建成，總投資達220萬（人民幣，下同）。

位於貴陽的山由XIU COFFEE。（香港01）

位於貴陽的山由XIU COFFEE。（香港01）

該咖啡館的主理人之一，貴州山由文旅資源開發運營有限公司 副總經理許惠表示，許多人以為他們只是開咖啡店，但實則他們是以咖啡為媒介，帶領人們體驗整個自然場景。她認為貴州的核心競爭力不在豆子，而在「場景+情緒價值」。

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據了解，該策略成效顯著。據許惠介紹，自去年8月開業以來，「山由XIU」咖啡已接待超過4萬名遊客，會員系統錄入了超過10萬人。」外地遊客佔比達40%，以大灣區客人最多，亦不乏香港及海外旅客。

現場一名來自重慶遊客向《香港01》記者表示，他與朋友自駕貴州已兩三天，走過遵義、安順等地，專程探訪多個不同業態的咖啡館。他表示，重慶當地高溫逼近30℃，而貴州洞穴內僅十幾度。「在那（重慶）不開空調受不了，過來這邊很舒服」。

許惠介紹，自去年8月開業以來，「山由XIU」咖啡已接待超過4萬名遊客，會員系統錄入了超過10萬人。」外地遊客佔比達40%，以大灣區客人最多，亦不乏香港及海外旅客。（香港01）

值得注意的是，許惠在接受《香港01》記者採訪時表示，團隊正開發更多「場景+」產品——在溶洞暗河推出「咖啡+槳板」項目，讓遊客在億年岩壁間划行，此外，咖啡館亦會不定期舉辦「驚喜音樂會」，可能是小提琴或古典樂隊，提前一兩天才公佈，給遊客帶來意外之喜。