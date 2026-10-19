高市早苗向靖國神社獻｢玉串料｣　中方：已向日方提嚴正交涉

日本首相高市早苗於10月19日，藉供奉二戰甲級戰犯的靖國神社舉行「秋季例大祭」之際，透過自民黨總務會長梶山弘志，以個人名義繳納「玉串料」（祭祀供奉金）。中國外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。



中國外交部：已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議

據《新華社》10月19日報道，就日本首相高市早苗向靖國神社供奉祭祀費、部分閣僚和國會議員參拜靖國神社，外交部發言人毛寧19日在例行記者會上答問時說，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。

中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會。（外交部網站）

今年是東京審判開庭80周年，我們再次嚴正要求日方正視歷史、反省罪責，停止在歷史問題上的倒行逆施，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。

官媒《環球時報》今日（10月19日）發表題為「高市政權越來越像個極端邪教」的評論文章，指正是在高市政權的放縱、推動下，日本政壇右翼勢力的猖狂正在走向一個新的高點。他們甚至編織出「歷史聖戰」敘事，試圖把軍國主義的幽靈重新包裝成值得日本國民驕傲的「精神遺產」。

2026年9月23日，美國紐約，日本首相高市早苗在紐約聯合國大會發表演講後，於Park Lane Hotel舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。(Reuters)

文章還稱，更值得警惕的是，這套「歷史聖戰」敘事與高市政權修改和平憲法、大肆擴軍備戰的進程深度綁定。它恰恰暴露出高市政權如邪教般的極端性質。當歷史罪責被消解成「民族犧牲」，和平憲法就成了「束縛國家發展的枷鎖」，擴軍備戰也就有了「正當理由」。歷史認知的滑坡，最終會導致國家安全戰略的轉向，這正是日本「再軍事化」最隱蔽也最危險的路徑。最近，日本政要公開討論引進核潛艇、允許美軍攜帶核武器入境的可能性，作為戰後日本向國際社會承諾的核政策基石的「無核三原則」不斷鬆動。

此前報道

共同社報道，梶山弘志在接受媒體訪問時表示：「我受自民黨總裁高市之託，代為轉交了這筆玉串料並已完成繳納。」國土交通大臣井林辰憲以及自民黨選舉對策委員長西村康稔則前往進行參拜。

高市在4月春季例行大祭期間也供奉了真榊並自費獻上玉串料。她就任首相前不久的去年10月秋季例行大祭、今年春季例行大祭以及終戰紀念日，她均未前往參拜。終戰紀念日當天，她在附近的日本武道館停車場面向靖國神社方向遙拜。