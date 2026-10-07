旅日大熊貓龍鳳胎返華後　東京上野動物園遊客半年跌兩成

今年1月27日，旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」從東京上野動物園出發返回中國。據日媒《讀賣新聞》報道，今年2月至8月，東京上野動物園接待遊客較去年同期顯著下滑19%。



大熊貓曉曉和蕾蕾。（X@TokyoZooNet_PR）

報道指出，據東京都政府統計，1月份的遊客數量比上年同期增加了近3萬人。2月到8月，動物園共接待了約153萬人次遊客，比去年同期下降了19%。為填補「大熊貓歸零」的人氣真空，園方改推4隻「不動之鳥」鯨頭鸛，打造新賣點以吸引遊客。

1月25日，兩隻旅日雙胞胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」向公眾最後一次公開亮相。圖為大熊貓「蕾蕾」。（央視新聞）

上野動物園內的鯨頭鸛。（讀賣新聞）

動物園副園長金子美香子表示，遊客數量的下降清楚反映了大熊貓返還中國所帶來的影響，「以前即使是工作日，也有很多人來看熊貓。」一位東京都政府高級官員表示，「只要中日關係沒有緩和的跡象，新的熊貓就不太可能到來。」

松坂屋上野店舉辦的熊貓活動。（iwafu）

據新華社此前報道，「曉曉」和「蕾蕾」2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還中國的大熊貓「比力」和「仙女」的子女。1月27日中午，兩隻大熊貓由卡車運載從東京上野動物園出發，踏上回國之旅。許多當地民眾守候在卡車經過的路旁，手拿熊貓玩偶送別。

1月27日中午，兩隻大熊貓由卡車運載從東京上野動物園出發，踏上回國之旅。許多當地民眾守候在卡車經過的路旁，手拿熊貓玩偶送別。（新華社）