Tesla Roadster飛行車　人民日報稱像概念騷：中國車企勿妄自菲薄

2026年10月15日，Tesla（特斯拉）在美國得克薩斯州麥格雷戈的SpaceX測試基地發佈新一代Roadster電動跑車，並現場演示倒掛行駛、短時騰空與空中翻轉等特技，相關畫面迅速在網絡引發熱議。



《人民日報》旗下「人民銳評」欄目10月21日發表文章指出，輿論出現「我們被甩開了」與「蹦高的大號玩具」兩種極端論斷，均過於武斷；文章強調，應以清醒定力與包容格局看待這場技術展示，既不必妄自菲薄，也不應因既有成就而「目中無人」。



Tesla Roadster面前放置多部車輛，包括一架重型拖頭，目的是要Roadster在近距離下加速再越過所有障礙物，結果亦順利完成，現場人士無不拍案叫絕。（Tesla官方圖片）

「飛行車」更像概念秀 法規安全認證待解

文章稱，Tesla此次「飛行」依靠與SpaceX聯合開發的冷氣推進系統等實現短時騰空與空中翻轉，確實炫酷。但法規、場景、安全認證仍是未知數，又有多少人願意坐在兩個大壓縮罐前開車，恐怕也得打個問號。

文章指出，雖然官方給出2028年的量產預期，但比起一款能日常開的車，它更像一場漂亮的概念秀。

中國車企多維度突破 專利佔全球逾35%

文章強調，不必一見新鮮演示就全盤否定中國新能源汽車攢下的家底。中國汽車手握系統性硬功夫：比亞迪仰望U9 Xtreme以496.22km/h登頂世界汽車極速榜首；寧德時代第三代神行超充電池，6分鐘常溫滿電，刷新全球紀錄；華為、理想等發佈端到端智駕方案持續迭代。

即使在飛行領域，小鵬亦已推出分體式飛行汽車「陸地航母」，截至今年4月超前預訂訂單已超7000台。文章引述數據指，中國汽車專利公開量佔全球比重達35.6%，全球每3件汽車專利就有1件以上來自中國。

小鵬「陸地航母」採用陸行體與飛行體分體式設計。陸行體（左）為三軸六輪結構，搭載800V碳化矽高壓增程平台，綜合續航超過1000公里，可為飛行體（右）提供5至6次補能。（小鵬汽車官網）

拒「二極管」思維 包容平視促競合

文章稱，清醒在於不因別人展示而自亂陣腳，也不因既有成就而「目中無人」。一項新技術剛出來，縱使離落地尚遠，也有探索價值。文章強調，切忌陷入「二極管」思維，要麼捧上神壇，要麼一踩到底。

文章回顧，中國曾敞開大門歡迎特斯拉入駐上海，創造「特斯拉速度」，帶來「鯰魚效應」倒逼車企加快創新。如今中國在電動化、智能化上彎道超車，也成為那條「鯰魚」，越應懷有包容平視的心態。

上海特斯拉超級工廠。（新華社）

特斯拉發佈會後，蔚來創始人李斌、小鵬董事長何小鵬主動點讚、理性探討，文章認為這正是行業該有的姿態：跑得快，更看得遠；有成績，也有靜氣。