工信部等四部門整治汽車「速成車」現象　擬禁全隱藏門把手折疊屏

為搶佔市場而壓縮研發週期，內地部分車企近年推出俗稱「速成車」的新車型，衍生出不少安全隱患。中國工業和信息化部會同公安部、生態環境部、市場監管總局等四部門，於10月10日公開發布《關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）》，聚焦整治不合理創新設計，健全研發測試驗證管理體系，從源頭壓實企業產品安全主體責任。新規明確提出，禁止配備全隱藏式車門把手，不得採用折疊顯示屏（折疊屏幕）及柔性顯示屏（軟性屏幕），並將整車可靠性行駛試驗總里程統一提至不低於3萬公里。



問界M7的門把手為隱藏式門把手，有輿論質疑，把手設計讓救援人員難以找到，以至於耽誤時間破窗救人。（網絡資源圖）

點名多項熱門創新設計 禁全隱藏式門把手與折疊屏幕

隨著汽車電動化、智能化轉型提速，各類創新設計廣泛應用，但部分片面追求創新噱頭、忽視安全底線的不合理設計亦帶來隱患。根據《通知》（意見稿）及相關技術規範，車門把手在極端環境中的功能穩定性和緊急情況下的可操作性必須獲得充分驗證，具備機械冗餘設計和手部操作空間，更明確規定禁止配備全隱藏式門把手。

此外，對於折疊屏幕及柔性屏幕，包括軟性屏幕、可彎曲屏幕，新規亦明令不得採用；而針對具備輔助駕駛或自動駕駛功能、異形方向盤、「零重力」座椅、中控娛樂屏等車型，除了需滿足相關強制性國標要求外，還需進行充分的評估驗證。例如，電吸門產品應具備防夾功能，「零重力」座椅應關注防夾安全性和碰撞安全性等，行車時不可使用；中控娛樂屏則應進行碰撞等安全評估。

新規禁全隱藏式門把手與折疊屏幕。（網絡資源圖）

新規顯示，車輛產品主要技術參數將新增51項，其中41項針對產品創新設計，10項針對產品研發測試驗證，包括是否具備座椅放倒成床功能、是否具備「零重力」座椅、是否配備組合駕駛輔助信號燈等。自2027年1月1日起，涉及創新設計的新申報產品應增填有關創新設計技術參數，並提交安全環保評估驗證材料；若未按要求測試驗證、測試驗證不完全或提供虛假材料者，將不予公告。已取得公告的產品，則須在2027年7月1日前補充報送有關技術參數及驗證材料，逾期存在安全隱患者應停止生產並召回。

浙江女開輔助駕駛高速公路上化妝。（央視新聞）

整車可靠性驗證不低於3萬公里

車企為追求上市速度而刪減實車驗證流程，是一直備受行業詬病的「速成車」現象，新規對測試驗證週期作出嚴格硬性規定。

據《通知》要求，綜合可靠性與耐久性驗證應涵蓋整車在強化壞路、一般公路、高速公路、山路等典型道路下，承受多應力載荷條件時的可靠性與耐久性驗證內容，且車企應按照車型定型試驗規程和試驗方法開展不低於3萬公里的可靠性驗證試驗。

同時，車輛環境適應性驗證週期應不少於1年，且包含從高寒、高溫、高寒試驗次序（「兩冬一夏」），測試車輛應為多輛，完整覆蓋整個驗證週期。軟體功能的可靠性驗證也應貫穿研發全過程，涉及OTA升級活動應進行充分測試驗證。

在北京亦莊的自動駕駛示範區內，小馬智行的自動駕駛測試車輛在進行車載設備的道路測試，圖片攝於6月19日。（新華社）

據內媒《第一財經》報道，中國汽車流通協會專家委員會委員李顏偉表示，此次徵求意見稿將監管重點從「產品是否符合標準」前移到「研發是否充分驗證」，把研發階段識別風險、申報《公告》提交材料、量產後檢查一致性三件事串聯起來，比只看最終合格報告更接近安全問題成因。

同濟大學汽車與能源學院教授朱西產亦指出，在新車型開發週期中，整車道路測試需要兩冬兩夏，即使小改型一冬一夏、3萬公里真實道路測試也是必要的。

中國汽車流通協會乘聯分會負責人崔東樹則形容，標準出台旨在遏制開發週期快速縮短的趨勢，標誌著中國新能源車產業正式告別政策「襁褓」，從「培育優先」轉向「規範優先」。

圖為蘿蔔快跑在北京機場進行自動駕駛車輛測試。（蘿蔔快跑網頁圖片）

維修經濟性與規範營銷首次納入準入管理

值得注意的是，本次新規將「維修經濟性」與「規範營銷宣傳」首次寫入新車準入管理。近年在一體化設計等因素影響下，汽車「壞一角」卻「整體大修」的情況屢見不鮮，動輒上萬元的車燈維修費引起車主廣泛共鳴。

新規提出對具備一體式燈具等產品進行維修經濟性評估，對採用常規保險桿設計的產品充分評估其涉及的材料可靠性等風險及維修經濟性，並要求車企在承諾的擔保期內向用戶提供質量合格的備件、維修和諮詢服務。

在營銷方面，新規明確要求汽車生產企業應真實客觀開展營銷宣傳，如實宣傳產品創新設計的使用邊界、限制條件和研發測試驗證等情況，不得誘導駕駛人忽視安全駕駛責任，不得作虛假、誇大或引人誤解的宣傳，確保消費者正確理解和使用創新設計相關功能。