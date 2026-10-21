中國向阿聯酋交付首架飛行汽車小鵬X3-F　酋長親赴廣州「提車」

阿聯酋聯邦最高委員會成員、拉斯海瑪酋長國（又譯：哈伊馬角）酋長謝赫·薩烏德·本·薩克爾·卡西米（Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi）10月20日率團到訪小鵬匯天飛行汽車量產工廠，參觀全球首條飛行汽車量產線，並為首架投入阿聯酋先進低空飛行監管示範區的「陸地航母」飛行器（X3-F）下線揭幕，現場接收該架試驗用機。



阿聯酋聯邦最高委員會成員、拉斯海瑪酋長國酋長謝赫·薩烏德·本·薩克爾·卡西米10月20日率團到訪小鵬匯天飛行汽車量產工廠，參觀全球首條飛行汽車量產線。（環球網）

採用分體式設計 陸行體可為飛行體補能5至6次

據《環球網》，此次交付的X3-F是「陸地航母」的飛行體部分。該產品採用陸行體與飛行體分體式設計：陸行體為三軸六輪結構，搭載800V碳化矽高壓增程平台，綜合續航超過1000公里，可為飛行體提供5至6次補能。

小鵬「陸地航母」採用陸行體與飛行體分體式設計。陸行體（左）為三軸六輪結構，搭載800V碳化矽高壓增程平台，綜合續航超過1000公里，可為飛行體（右）提供5至6次補能。（小鵬汽車官網）

小鵬「陸地航母」採用陸行體與飛行體分體式設計。（小鵬汽車官網）

此次交付的X3-F是「陸地航母」的飛行體部分。（環球網）

飛行體X3-F為雙人座艙eVTOL，支持垂直起降，配備單杆操縱系統，實現六自由度集成操控。其核心動力電池為行業首個同時滿足汽車法規與航空適航雙認證的產品，能量密度達360Wh/kg，最大放電功率25C。

量產體系首次接受外國政要實地檢驗

值得留意的是，酋長接收的並非展會上的靜態樣機，而是一台剛下產線、具備完整量產工藝、可直接投入試運行的飛行器。酋長一行沿產線深入連接車間與總裝車間，實地察看從碳纖維機身製造到整機下線的全過程，對工廠融合汽車工業效率與航空品質標準的生產體系進行考察。

匯天創始人趙德力與酋長共同揭幕，並向拉斯海瑪交通管理局局長遞交交付紀念牌。（環球網）

據了解，中阿低空合作推進速度頗快。2025年10月，匯天在杜拜完成海外首次有人駕駛公開飛行，並簽下600台訂購協議。

2026年9月，匯天與拉斯海瑪酋長國簽署戰略合作協議，雙方在阿聯酋民航局（GCAA）全程監管下聯合搭建監管沙盒平台，同步啟動阿布扎比—拉斯海瑪跨酋長國航線規劃，這是全球首個聚焦個人低空飛行的監管沙盒，也是中國飛行汽車企業首次進入阿聯酋國家級官方監管沙盒。

首批試驗用機交付後，將在GCAA監管下開展沙盒試運行，下一階段圍繞產品認證、跨酋長國航線規劃與運營體系搭建推進。