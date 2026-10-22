港珠澳大橋開通8周年　出入境旅客達1.25億人次

《央視新聞》報道，港珠澳大橋正式開通8年，據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站數據，自開通以來，截至今年10月22日零時，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量已超過1.25億人次，車輛已超過2645萬輛次。



2026年1月6日，港珠澳大橋出入口。（新華社）

今年以來，經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境客流量達到2540萬人次，是2019年同期的2.5倍。

作為「港車北上」「澳車北上」「粵車南下」政策唯一指定通行口岸，港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車流量保持快速增長態勢。邊檢部門數據顯示，今年以來，經口岸出入境車流總量已超過567萬輛次，同比增加超4%，其中「港車北上」「澳車北上」數量達到330萬輛次，佔比達到58%，成為推動口岸車流量持續增長的主要因素。

圖示日前參與雙向轉運演練的澳門跨境救護車經港珠澳大橋前往澳門仁伯爵綜合醫院。（政府新聞網公報）

數據顯示，截至10月22日，完成邊檢部門備案的「港車北上」「澳車北上」司機數量已超過24.6萬人，備案車輛已超過21萬輛。自2023年1月和7月「澳車北上」和「港車北上」政策相繼實施以來，經邊檢部門查驗的港澳單牌車數量累計已超過1165萬輛次。

港珠澳大橋珠海口岸。（潘耀昇 攝）

「今年以來，在離境退稅、消費補貼等政策利好下，港澳居民自駕經港珠澳大橋『北上』熱情更為高漲。預計2026年全年，經邊檢部門查驗港澳單牌車總量將首次突破400萬輛次，口岸車流總量將首次突破700萬輛次。」港珠澳大橋邊檢站站長陳發球表示。

便利的自駕「北上」條件，吸引越來越多港澳居民選擇到內地消費購物、投資創業、安家養老。數據顯示，2019年全年，經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境港澳居民約為450萬人次，而2026年至今，出入境港澳居民數量已超1500萬人次。