港珠澳大橋開通8周年 出入境旅客達1.25億人次
撰文：許祺安
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《央視新聞》報道，港珠澳大橋正式開通8年，據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站數據，自開通以來，截至今年10月22日零時，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量已超過1.25億人次，車輛已超過2645萬輛次。
今年以來，經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境客流量達到2540萬人次，是2019年同期的2.5倍。
作為「港車北上」「澳車北上」「粵車南下」政策唯一指定通行口岸，港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車流量保持快速增長態勢。邊檢部門數據顯示，今年以來，經口岸出入境車流總量已超過567萬輛次，同比增加超4%，其中「港車北上」「澳車北上」數量達到330萬輛次，佔比達到58%，成為推動口岸車流量持續增長的主要因素。
數據顯示，截至10月22日，完成邊檢部門備案的「港車北上」「澳車北上」司機數量已超過24.6萬人，備案車輛已超過21萬輛。自2023年1月和7月「澳車北上」和「港車北上」政策相繼實施以來，經邊檢部門查驗的港澳單牌車數量累計已超過1165萬輛次。
「今年以來，在離境退稅、消費補貼等政策利好下，港澳居民自駕經港珠澳大橋『北上』熱情更為高漲。預計2026年全年，經邊檢部門查驗港澳單牌車總量將首次突破400萬輛次，口岸車流總量將首次突破700萬輛次。」港珠澳大橋邊檢站站長陳發球表示。
便利的自駕「北上」條件，吸引越來越多港澳居民選擇到內地消費購物、投資創業、安家養老。數據顯示，2019年全年，經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境港澳居民約為450萬人次，而2026年至今，出入境港澳居民數量已超1500萬人次。
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