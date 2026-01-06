港珠澳大橋出入境人數累計破1億人次　｢港車北上｣累計破840萬輛次

據央視新聞報道，1月6日，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量正式突破1億人次。



據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，經口岸出入境旅客數量突破第1個5000萬人次用時5年有余，而突破第2個5000萬人次，僅用約1年8個月。其中2025年，經口岸出入境客流達到3134萬人次，首次突破單個自然年3000萬人次大關，較2019年增長超140%。

據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，自口岸開通以來，出入境港澳居民已超過5873萬人次，占口岸客流總量58.7%，2025年出入境港澳居民數量近1800萬人次，較2019年增長近300%。

6月22日傍晚，有港車北上車主下午經港珠澳大橋回港，花了近三個小時才由珠海出境上橋。(港車北上分享群Facebook專頁圖片）

自駕私家車「北上」成為港澳居民最便利、最熱門的方式之一。截至目前，經港珠澳大橋邊檢站查驗港澳單牌車數量已超過840萬輛次，經邊檢備案「港車北上」「澳車北上」司機、車輛數量超過20.9萬人、17.4萬輛。

「北上」趨勢加速，「南下」也更為便利。自口岸開通以來，經港珠澳大橋邊檢站查驗內地旅客數量已超過3938萬人次，僅2025年就超過1257萬人次，創歷史新高。最近隨著「粵車南下」政策實施，內地居民更是可以駕車經大橋前往香港，截至目前，已有超800輛廣東私家車完成「粵車南下」邊檢備案。

此外，作為與香港國際機場陸路直達口岸和240小時過境免簽入境口岸，港珠澳大橋珠海公路口岸24小時通關，以及「經珠港飛」等政策實施，與香港國際機場24小時運營形成無縫銜接，2025年經港珠澳大橋邊檢站查驗的外國旅客數量超56.9萬人次，同比增長超過28.7%。