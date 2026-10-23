西藏7級地震｜酒店人員逃生「腿和手都在抖」　師生裹被操場避險

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。截至23日上午10時，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，65人受傷。



巴青縣一名親歷地震的酒店工作人員稱，自己從未經歷過這個規模的地震，「晃得非常厲害」。巴青縣第一中學師生緊急疏散，學生裹被子在操場避險過夜，教師逐一聯繫家長報平安。



西藏巴青7.0級地震是今年以來中國最大地震，上一次七級地震是2024年1月23日發生在新疆烏什的7.1級地震。本次地震周邊5公里內的村莊有冷達、普欽村、改迦咔村，20公里內的鄉鎮有崗切鄉、瑪如鄉。（中國地震台網中心）

地震發生後，巴青縣第一中學師生緊急疏散到操場等空曠地方，學生裹著被子圍坐在一起過夜。有工作人員送來食物和其他物資。（西藏日報）

綜合內媒《瀟湘晨報》等報道，酒店櫃檯王女士介紹，自己是甘肅人，到西藏務工已有三四年。她說，地震發生時晃得非常厲害，「人非常暈，腿和手都在抖，往外跑都快摔了。」由於王女士工作的酒店比較新，也沒有太多陳設，所以基本沒有損失，她也未聽說酒店內有人受傷。

王女士稱，「老一點的酒店，瓷磚都掉下來了，我們隔壁的便利店，東西都被晃下來了，杯子什麼的全部摔碎了。」

央視新聞報道，記者從那曲市抗震救災指揮部瞭解到，截至23日上午10時，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，65人受傷。（央視新聞）

王女士表示，目前中國移動的手機號似乎出現無法撥打出電話的情況，酒店的住客與一眾工作人員均在觀望是否會發生餘震，工作人員還在現場叮囑住客接下來儘量不要搭乘電梯。

另一名親歷者宋先生是湖南湘西人，一年前到巴青縣開了一家湘菜館，地震發生時他和家人正在餐館附近的房內睡覺，「被震醒了，看到牆上都掉灰下來，有點懵，雖然沒經歷過地震，但是第一時間反應過來是地震了，準備穿衣服跑的時候就沒有震了。」

地震發生後，巴青縣第一中學師生緊急疏散到操場等空曠地方，學生裹著被子圍坐在一起過夜。有工作人員送來食物和其他物資。

據「那曲融媒」最新消息，截至23日上午10時，經現場進一步排查統計，巴青7.0級地震已造成65人受傷，其中重傷11人、輕傷54人。遇難人員數量、房屋及棚圈受損等其他災情數據暫未發生變化。經過各方救援力量持續奮戰，目前已安全轉移受災群眾12489人。震後災情拉網排查、搶險救援、群眾安置等各項工作仍在緊張有序推進。

西藏那曲發生7.0級地震。