西藏7級地震｜西部戰區深夜出動300餘官兵　無人機赴震區徹夜勘察

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部隨即啟動國家地震災害四級應急響應。中國地震局已對地震啟動三級應變響應，香港天文台亦錄得這次地震。



據「西部戰區」微信公眾號消息，地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動應急響應機制，第一時間核實災情，掌握受災地域地理天候，對接地方用兵需求，指揮空中力量展開偵察，指導災區周邊部隊趕赴受災村鎮。



西部戰區空軍某部周密組織任務研判，科學規劃飛行航路，於23日0時許起飛一架無人機赴地震區域展開空中勘察，實時傳回震區畫面。

西藏軍區、武警西藏總隊深夜接令後，立即啟動抗震救災預案，出動300餘名官兵、20餘台車輛，採取車隊機動方式連夜趕赴災區。

地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動應急響應機制，第一時間核實災情，指導災區周邊部隊趕赴受災村鎮。（西部戰區）

凌晨3時許，機動至瑪如鄉扎若改村的那曲軍分區官兵，迅速對倒塌房屋現場進行勘查，組織人員就近就便搭設帳篷，開設臨時餐食供應點，保障受災群眾基本生活。到達瑪如鄉的武警那曲支隊，官兵攜帶破拆、搜救、醫療和防寒保暖等裝備物資，重點對居民區公共設施展開排查，摸排搜救受災人員，疏通救援通道。

地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動應急響應機制，第一時間核實災情，指導災區周邊部隊趕赴受災村鎮。（西部戰區）

災情發生後，武警西藏總隊醫院快速響應，完成野戰醫療分隊和救援車輛集結，攜帶各類急救藥品和野戰醫療設備，做好赴災區開展救治工作的準備。

目前，西部戰區空軍、西藏軍區、武警西藏總隊應急救援力量完成相關準備工作，確保隨時出動。