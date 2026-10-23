轟-20年底前首飛？中國航空工業一飛院疑「官洩」列裝進度

中國新一代遠程隱身戰略轟炸機轟-20，近期傳出研發進度取得突破，中國航空工業一飛院日前發布文章，疑似透露這款長期保持神秘的戰機，可能於今年底前在陝西閻良實現首飛，並在「十五五」規劃（2026至2030年）期間，推進試飛、定型甚至列裝等關鍵進度。



中國航空工業一飛院微信公眾號10月上旬發布題為「飛院舉行升旗儀式暨年度任務動員」的文章，指出該院舉行升旗儀式暨年度任務動員，院黨委號召黨員幹部職工全面衝刺全年任務，堅決打贏國家重點型號攻堅戰。

有軍事分析認為，轟 -20 在正式服役後，美國、澳洲與印度將可能感受到中國帶來的威脅。（又看風雲起）

一飛院黨委書記在活動中表示，站在「十五五」開局起步的重要歷史節點，全院幹部職工需錨定世界一流建設目標，扛穩扛牢強軍首責，全力以赴衝刺第四季，堅決做到保質量、保安全、保進度、保成功，高質量完成全年各項任務目標。

內地知名軍事評論帳號「國平視野」分析，能讓一飛院如此重視，甚至舉行升旗儀式及年度任務動員的重大項目，可能就是受到央視及全球防務網站關注近10年的轟-20隱身戰略轟炸機。

「國平視野」文章據此推測，轟-20可能即將在一飛院展開飛行測試，並於今年底前在陝西閻良實現首飛，若後續順利完成測試及列裝，將補齊中國空軍實現戰略轉型的最後一塊版圖。

不過由於一飛院發布的文章並未直接提及轟-20，也沒有公布具體機型、首飛日期或列裝時間，因此相關進度目前仍屬軍事評論人士的推測，尚未獲官方證實。

事實上，官方對轟-20的研發始終保持高度保密，回顧2018年5月，西飛在慶祝創建60周年的宣傳片片尾，曾出現一架全身被厚布覆蓋、採用飛翼式布局的飛機身影。由於其造型與美國B-2隱身戰略轟炸機相似，加上進氣道位於翼身融合體上方，以及採用前三點式起落架，外界推測該機可能就是轟-20。

2018年，《大國起飛》宣傳片首次披露一款疑似新型遠程轟炸機的前向輪廓圖，不少人認為那可能就是「轟-20」。（資料圖片）

然而，時隔多年，轟-20仍未有經官方確認的真實機體影像公開，其研發進度與性能規格持續受到國際軍事界關注。

在性能方面，有內媒分析，轟-20的預估航程可達1萬1000至1萬3000公里，作戰半徑約5000公里，具備執行遠程戰略打擊任務的潛力。相關分析認為，其航程可能涵蓋澳洲、北非及東歐等地區，甚至具備對美國本土實施遠程打擊的潛在能力。武器配置方面，分析推測轟-20可攜帶多種類型的導彈及炸彈，包括長劍-10巡航導彈及常規自由落體炸彈，以執行遠程精確打擊及多樣化作戰任務。

隨著中國進入「十五五」規劃開局階段，轟-20能否在今年底前完成首飛，以及未來五年能否推進至定型、列裝階段，將成為外界觀察中國空軍遠程戰略打擊能力發展的重要指標。