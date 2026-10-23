薔琵強颱風逼近　全台1死94傷　暴風圈觸陸華東多地今明將有暴雨

中央氣象台10月23日10時繼續發布颱風藍色預警：今年第30號颱風「薔琵」（強颱風級）的中心今天（23日）上午10點位於台灣省台北市東南方向約325公里的洋面上，就是北緯22.9度，東經123.7度，中心附近最大風力14級（45米/秒）。23日下午2時至24日下午2時，受薔琵影響，台灣島中北部將有大到暴雨，其中部分地區有大暴雨到特大暴雨；浙江中東部、上海、江蘇東南部等地將有大雨或暴雨，其中浙江東北部沿海將有大暴雨。



另據台媒《聯合報》報道，台灣消防署表示，全台目前已造成1死94傷，死亡個案為屏東縣琉球鄉美人洞沙灘溺水的一名林姓男子；94名傷者中以騎電單車自摔或交通事故30人最多，其次為跌倒16人及被廣告板或樹木砸傷10人，傷者名單中亦包含3名外籍人士。



薔琵路徑預測。（中央氣象台）

據台灣氣象署最新觀測，薔琵中心位置今日清晨位於鵝鑾鼻東北東方約330公里處，七級風暴風圈半徑達320公里，目前以每小時20公里轉9公里的速度向北北西轉北方推進，預計23日至24日上午沿台灣東方海面北上。

據台灣氣象署最新觀測，23日傍晚起颱風移動速度將明顯減慢，且不排除更貼近台灣陸地，直至24日才會逐漸遠離。（台灣災害防救科技中心）

由於引導氣流減弱及地形影響，台灣氣象署預估，23日傍晚起颱風移動速度將明顯減慢，且不排除更貼近台灣陸地，直至24日才會逐漸遠離。受其外圍環流影響，全台各沿海空曠地區及離島易出現9至11級強陣風，北海岸、宜蘭、中部沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島更可能出現12級以上強陣風。降雨與海象方面，北部及東北部山區將出現豪雨以上等級的劇烈降雨，北部、東北部地區與中部、東部山區亦有局部大雨或豪雨發生。

今日（23日）上午，隨著薔琵持續向華東靠近，華東等地已開始受到影響，其中台灣已出現15級陣風，福建、浙江沿海多地也已出現8級以上大風，個別站點達11級。（中國天氣網）

在災情統計部分，台灣消防署表示，全台目前已造成1死94傷，一般災情通報共477件，已處理257件、處理中220件。死亡個案為屏東縣琉球鄉美人洞沙灘溺水的一名林姓男子；94名傷者中以騎電單車自摔或交通事故30人最多，其次為跌倒16人及被廣告板或樹木砸傷10人，傷者名單中亦包含3名外籍人士。

今日（23日）上午，隨著薔琵持續向華東靠近，華東等地已開始受到影響，其中台灣已出現15級陣風，福建、浙江沿海多地也已出現8級以上大風，個別站點達11級。（中國天氣網）

另據中國天氣網10月23日12時消息，今日（23日）上午，隨著薔琵持續向華東靠近，華東等地已開始受到影響，其中台灣已出現15級陣風，福建、浙江沿海多地也已出現8級以上大風，個別站點達11級。同時，浙江沿海和上海等地降雨也已明顯增多。

薔琵未來大風預報圖。（中央氣象台）

中國天氣網指出，雖然目前浙江等地的雨勢還比較弱，但是隨著薔琵持續逼近，華東雨勢將快速發展，預計今天下午2時至明天下午2時，浙江中東部、上海、江蘇東南部等地將有大雨或暴雨，其中浙江東北部沿海將有大暴雨（100-130毫米），台灣島中北部將有大到暴雨，其中部分地區有大暴雨到特大暴雨（250-280毫米）。