颱風薔琵逼近台灣　21縣市明日停工停課　台股休市

颱風「薔琵」正逼近台灣，台灣中央氣象署預測，周五至周六（23日至24日）將是風暴及其周邊環流衝擊台灣最嚴重的時段，北部、宜蘭及中部山區將迎來豪雨乃至大豪雨。為防範災情，台灣21個縣市宣佈23日放颱風假，台北股市亦將同步休市。



薔琵颱風路徑潛勢預報。（「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）

據台灣《聯合新聞網》報道，台灣中央氣象署最新預報顯示，截至周四下午5時，颱風「薔琵」中心集結在鵝鑾鼻以東約450公里的海面上，以時速18公里向西北轉西北偏北移動。颱風近中心最大風速達每秒48米，七級風暴風半徑廣達320公里，十級風暴風半徑亦達160公里。

氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，「薔琵」預計於周五下午2時移至台灣東部近海，周六清晨2時最接近台灣本土，目前仍「未完全排除中心登陸的可能性」。

林秉煜稱，受颱風環流影響，周四入夜後北台灣降雨範圍已顯著擴大，花蓮及宜蘭雨勢加劇。氣象部門提醒，周五白天起北部與東北部降雨將達高峰，北部、宜蘭、花蓮及中部山區須提防致災性豪雨；周五晚至周六清晨，南部山區亦會出現強降雨。風力方面，北海岸、宜蘭、中部沿海、恆春半島以及蘭嶼、綠島，陣風均可達12級或以上。

陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東與恆春半島。（氣象署網頁cwa.gov.tw）

截至22日晚間8時，全台共有21個縣市宣佈周五停工停課，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市等。目前僅外島金門縣，以及台東縣本島地區維持正常上班上學。

台北市長蔣萬安在Facebook發文呼籲市民留在家中切勿外出，同時宣佈即日起全面暫停個人的競選與造勢活動。

台北市長蔣萬安在Facebook發文呼籲市民颱風天切勿外出。（蔣萬安Facebook）

另外，台灣證券交易所宣佈，因應台北市政府通報全體公教機關周五停止上班，集中交易市場周五（23日）將全日休市，當日應屆交割款券順延辦理，加上下周一（26日）光復節補假休市，台股將連休四天，直到27日才開盤。