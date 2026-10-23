01連線｜中山28歲醫院職員用藥水刑具殘酷虐貓　義工盼救兩倖存貓

近年內地虐貓事件頻傳，網絡虐貓群組盛行，《香港01》接獲報料指廣東中山市博愛醫院醫技科28歲職工羅錦泓是此前曝光過的貓中醫姚遠、深圳警察李姓民警所在虐貓群組的成員，長期以化學藥劑、刑具殘忍手段虐殺貓咪、拍攝暴力影片。



近日內地動物義工蒐集證據報警，警方接報後趕赴羅錦泓住處進行搜查，但多數貓咪已被折磨致死，警方最終僅救出2隻倖存貓咪。因內地無動物保護相關法律，羅錦泓被依尋釁滋事罪立案，但僅被處以行政拘留。



住在深圳的香港貓義工Sophia向記者表示，10月22日她前往中山派出所想協助2隻倖存貓咪，在現場等候數小時才在警方手機中看到倖存貓咪的現況照。照片顯示，貓咪被鎖在狹小封閉的空間內雙耳壓低，處於嚴重驚恐應激狀態。



Sophia表示，自己向警方提出願意承擔一切醫療費用並將貓咪接走救治，但遭中山派出所辦案人員拒絕。中山警方表示，涉案動物屬涉案物品，不能交給外地個人，並稱「我們只能交給中山本地有資質的機構。」



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以下有關於虐貓情節的文字描述和影片，慎入：



自稱黑暗君主以藥物和刑具虐貓拍片

據網傳影片，羅錦泓在虐貓影片中自稱「黑暗君主」，除利用刑具虐貓外，更使用氫氧化鈉、異煙肼、乙二醇等藥劑折磨貓咪。這類藥劑會讓貓咪在極度痛苦中死去，如氫氧化鈉具強腐蝕性，會融化燒穿貓的口腔、食道與胃部，引發大出血和窒息；異煙肼會摧毀神經系統，誘發無法停止全身抽搐與高燒，讓貓在痙攣中窒息；汽車防凍液成分乙二醇則會在體內析出堅硬結晶直接扎壞、堵死腎臟，引發急性腎衰竭。

貓義工Sophia稱影片殘忍無法直視，「影片裡有非常多帶有毒性和腐蝕性的藥水，他把貓的皮撕開，把藥水倒進去，讓皮膚像被硫酸侵蝕；貓還是活著的，不是一刀致命，而是用超越忍受極限的方式慢慢折磨到死。」

貓義工盼以其他罪行定罪

知情人士透露，此次破案源於民間動保志願者的長期偵查。羅錦泓察覺身份敗露後，連夜背負藍色背包企圖轉移並丟棄作案工具，內地貓義工則提前趕至中山當地派出所報案。 警方消息顯示，羅錦泓目前已被中山警方立案，但定性為尋釁滋事，僅處以行政拘留處罰，尚未轉為刑事案件。這一處理結果引發法律界及動保志願者的強烈不滿。

內地貓義工指出，羅錦泓常在片中時常手持政治類書籍拍攝，大喊「入心入腦入魂」，隨後用滾燙開水灌入活貓體內將其活活燙死；貓義工稱，他長期翻牆傳播危害國家形象的極端內容，已涉嫌違反《中華人民共和國刑法》第105條等條款，應當依法追究刑事責任，而非止於行政拘留。

貓義工也提到，從影片中看到他疑似非法持有管制器具「弩」，並曾在社交群內狂妄叫囂「若執法人員上門將持弩火拼」，行為觸犯《治安管理處罰法》第26條（尋釁滋事）、第30條（非法攜帶管制器具）及第38條，應當合併頂格執行拘留與罰款。

據了解，從今年的「揭陽4少年虐殺旺旺案」開始，愈來愈多人關注內地沒有動物保護法，但虐殺事件增多的現況。但正因為無法可罰，目前內地針對虐待動物的案件多以「尋釁滋事罪」處理、非法貓狗肉產業鏈則用防疫相關的法規舉報，但這都無法有效針對虐殺動物者的行為，貓義工在抓到虐待動物的兇手後，往往又要陷入另一場法律對決。

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港義工憂倖存貓咪寄養環境惡劣

此前《香港01》曾報道佛山破獲貓咪屠宰場但收繳貓咪遭「銷毀」，有幸從貓販子或虐貓者手中逃脫的貓咪如何處置，在內地一直未有一套明確的法規和做法。

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廣東貓義工們自發前往救援屠宰場的貓隻。(香港01)

Sophia指出自己在現場苦苦等候數小時，更向中山警方提出願意承擔一切撫養、醫療費用並將貓咪接走救治，但遭中山辦案人員拒絕。中山警方堅稱涉案動物屬涉案物品，不能交給外地個人，並表示：「中山的事情還是交回給中山來做，為什麼要交給深圳的人？我們只能交給中山本地有資質的機構。」

Sophia批評，中山警方目前採取的付費寄養機構環境非常惡劣，貓咪在狹小的格子裡「連站都站不起來」，隨時可能因過度應激引發胰腺炎或心臟病而喪命。她表示，「既然本地無法提供專業的醫療與照護條件，為何不肯交給更有條件的志願者救助？」

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