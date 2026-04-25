95後香港女生內地勇救百隻貓　嘆若無動保法：救援動物如走入地獄

今年2月，一名14歲香港中學生成為內地虐貓群組「軍師」的事件震驚社會。而因為內地目前並無動物保護相關法規，這些殘忍的虐殺行為往往面臨無法可罰的困境。



這份無力感，讓長居深圳、十多年來奔走各地救下超過300隻流浪貓的95後香港女生Sophia感受尤深。面對長期存在的貓狗肉黑色產業鏈、疫後的棄養潮，以及日益擴張的虐殺動物網絡，前線貓義工不僅常面臨「找到兇手卻無法制裁」的絕境，甚至反遭起底網暴，處境如履薄冰。



Sophia表示，自己曾無數過問過自己要不要放棄，但隔天都會如常繼續投身動物救援工作，即使要面對的場景如地獄一般，「我每日一瞓醒洗完個面，就問自己係咪又要出去救？但係我瞇埋眼都要衝過去，如果我唔過去，仲有邊個可以救到佢哋返嚟？」



Sophia在內地從事動物救援，家裡養了超過116隻貓咪。（香港01）

15年前的悲劇投身內地動物救援

Sophia踏上動物救援之路的契機，源於十五、六年前在深圳街頭目睹的悲劇。

當年仍在求學的Sophia在街上聽見一聲慘叫，循聲望去，竟看見兩名身穿制服的男人正揮舞棍棒，毆打一隻母貓。Sophia衝上前試圖制止，目睹貓媽媽在生命的最後一刻依然拼死護著幼貓，最終在Sophia面前斷氣。

Sophia在深圳救助的背部被空氣槍打重的癱瘓貓。

當時Sophia憤怒地斥責兩名施虐者，卻只換來對方輕蔑且不以為然的態度，彷彿覺得她為了區區一隻貓而激動「很傻」。那一刻的無力感與震撼，成為了Sophia心中無法磨滅的烙印，她下定決心，「無論喺內地定深圳，我要做返一啲嘢。」

Sophia在家裡收養了超過116隻貓，有從貓肉屠宰場救回來的、有從街邊撿回來的，更有許多是網絡上她看到有人求助，她就趕到現場想辦法把貓咪從施虐的主人、惡劣的環境就出來。（香港01）

揭發「虐貓群組」兇手是深圳警察 卻無法可罰

在內地從事動物救助十幾年，Sophia見盡各種殘忍畫面，但在2025年，她與一眾貓義工循線追查一個虐貓群組時，揭發的真相卻讓她大受打擊，甚至因此患上創傷後壓力症候群（PTSD），徹夜難眠。

他們發現，該虐貓群組的其中一名兇手，竟然是深圳的李姓民警。這名警察長期偽裝成愛貓人士，騙取身邊同事及民眾的信任以領養貓隻。

Sophia憶述事件時眼眶不禁泛紅，「佢著住代表正義嘅制服，當佢脫下呢件制服嘅時候，原來佢喺背後不停地折磨嗰啲貓，攞催淚彈啊、用腳踩啊，令到啲貓好慘好痛苦咁死咗之後，佢將影片放上網。」

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疫情後虐貓群組激 貓義工：平均2.5小時新增一段影片

根據內地貓義工Andy（化名）的分析，其實過去網絡虐貓群體一直存在，但多是因一種特殊的戀物癖和性癖「Crush fetish」(粉碎崇拜)，案件最早可追溯至2006年「東北鶴崗高跟鞋虐殺貓咪」事件。

Andy指出，但近年，隨著新冠疫情後經濟下行與男女對立加劇，網上迅速湧現大量由「Incel」（非自願單身男性，involuntary celibate）組成的新型虐貓群組。

中國相關Telegram群組中，虐貓視頻數量暴增五倍，平均每2.5小時就會新增一段影片。（香港01）

這群男性將生活的不順遂與缺乏異性緣怪罪於女性，並看準「女性多喜愛貓咪」的特點，將憤恨與壓力全數發洩在無力反抗的流浪貓身上。他們透過極端的虐殺行為來刺激、報復女性，更常在群組內發表「厭女」言論，並互傳虐殺影片攀比殘酷手段以博取認同。

據義工團體「貓咪守護者」（Feline Guardians）統計數據指出，從2024年6月至2025年2月，該團體調查的中國相關Telegram群組中，虐貓視頻數量暴增五倍，平均每2.5小時就會新增一段影片。

上海律師涉8年虐殺4千隻貓拍片賺錢斷正 律師樓譴責：已將他解僱

一名自稱「貓中醫」的上海律師姚遠，在短短4年內殘忍虐殺了上千隻貓咪。

Andy觀察，這群「Incel男」的虐貓群許多時候虐貓只為了取樂而已。他們更在網上獲得另外兩類人的變相聲援：一是打著「生態保育」旗號、斷章取義鼓吹大眾毒殺流浪貓的網紅（KOL）；二是為維護黑色產業鏈而惡意污名化貓義工的貓狗肉食客。

Andy提到，這三股勢力的合流，為虐殺者提供了龐大的社群支持，令內地的動物救援與動保環境面臨前所未有的嚴峻挑戰。

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身心俱疲與性騷擾 內地貓義工的多重折磨

除了要面對動物被虐殺的心理創傷，內地的女性貓義工在救援過程中，時常還要承受來自施虐者的言語侮辱與性騷擾。

Sophia曾處理過一宗發生在廣東佛山的案件。一名居住在當地的台灣人，被打掃阿姨拍下用鐵鎚將飼養的貓隻活活敲至吐血的畫面。

Sophia拯救的佛山受虐的貓咪。（香港01）

Sophia回憶，當時周圍的環境全是血，那隻是唯一生存下來的貓，但牠的雙腳已經粉碎性骨折了」，她將貓咪帶去醫院檢查，獸醫無奈地表示，貓咪的骨頭是「骨折了很多次，長回那些骨頭後，又被人打斷的」。

在與這名台灣男子交涉的過程中，Sophia遭受了不堪入耳的性騷擾。對方在電話中輕佻地對她說：「你聲音也挺好聽喔，你長什麼樣子啊？你身材怎樣啊？你的腳多長啊？你拍張照片給我看下，或者我心情好，我把貓給你啊。」

為了救貓，Sophia只能忍辱負重地繼續與對方溝通，甚至試圖順應對方的話題來穩定其情緒：「那你希望我的腳多長啊？你希望我是什麼樣子啊？」，但她很快發現這種妥協是無效的，施虐者只會得寸進尺。

建立深圳首個「友愛小動物社區」

Sophia每天早晚都會提著一大袋飼料，沿著固定路線餵食社區的流浪貓，「如果落雨，就好似同個天講數咁，等佢停一分鐘或者五分鐘，衝出嚟擺低就即刻走。」

在餵食的同時，她嚴格執行TNR（捕捉、絕育、放回），並刻意與貓咪保持距離：「我情願佢哋驚我，我唔想佢同人太親近，因為如果遇到唔愛惜佢哋嘅人，一腳伸埋去可能就死喇。」。

在Sophia的不懈努力下，她所在的社區在今年成為深圳首個「友愛小動物社區」。當地街道辦不僅支持她餵養及實施TNR，更舉辦活動和講座。（香港01）

在Sophia的不懈努力下，她所在的社區在今年成為深圳首個「友愛小動物社區」。當地街道辦不僅支持她餵養及實施TNR，更舉辦活動和講座，教導小朋友友善對待動物。這些成果被拍成影片放上網後引起熱烈迴響，甚至有網民驚訝地問：「這是哪裏？這是香港嗎？」。

Sophia對此百感交集：「我跟他說，其實哪裡都可以是香港，但是沒有這個法律，哪裡都可以不是香港。其實最要緊的都是有法律。」

Sophia每天早晚都會提著一大袋飼料，沿著固定路線餵食社區的流浪貓。（香港01）

深圳獸醫：疫後虐待與棄養案激增，盼有法律支持

在Sophia的救援網絡中，深圳鹽田一間寵物醫院的江醫生是她最強大的醫療後盾。兩人因合作救助流浪動物而結緣，認識十幾年來，一起拯救了五十多隻貓咪。

深圳的一間獸醫診所的江醫生時常幫助Sophia醫治救來的流浪貓狗。(香港01)

身為第一線的醫療人員，江醫生觀察到一個令人擔憂的現象，虐待動物的情況在新冠疫情後顯著增加，「其實在疫情前反而沒有，我們沒接到虐貓；疫情後反而出現了。我們接過特意用捕獸夾把指甲全部夾掉的，包括用裝修用的釘槍打得滿身都是釘針的那種。」

江醫生遺憾表示，那隻滿身是釘子的貓咪，最終也無法救活。

江醫生認為，虐待動物的行為多源於心理壓力，例如工作、生活或男女感情問題。「我們見過分手的，男的把貓拎出來一摔；年前還接了一個男女朋友吵架，把狗一摔，腿都斷了。」

江醫生提到新冠疫情後，虐貓的情況急劇增多，他認為與壓力有關。（香港01）

此外，雖然內地近年養貓人數激增，催生了寵物內科、寵物藥店等商業模式，但貓咪的棄養率同樣高企，江醫生提到，「遺棄動物貓最多，狗反而比較少，因為狗可以帶回老家農村養，貓放農村跟放掉一樣。過年的時候最多，直接把品種貓放在我們醫院門口，我一上班看到就領回來。」

江醫生對於現狀很無奈，他坦言沒有法律就很難保護動物，而他所能做的就是盡力醫治這些受虐的貓狗。

在Sophia的救援網絡中，深圳鹽田一間寵物醫院的江醫生是她最強大的醫療後盾。

中港流浪動物毒殺案日益增多 貓義工：覺得在做無用功

與Sophia相識的深圳貓義工嘉玲指出，近期廣州乃至整個內地「毒殺流浪貓狗」的案件正在急劇增多。網絡上甚至出現一種恐怖的報復現象：只要有人提到哪個地方是「流浪貓天堂」，該地很快就會發生連環殺貓事件。

嘉玲家裏也陸續收養40多隻貓。（香港01）

嘉玲在四年前因為目睹在廢棄工廠裏的流產母貓，而開始投身流浪動物TNR，她原本以為流浪動物絕育後就能幸福快樂地生活，但沒想到，在她所著社區的貓咪竟然陸續被毒殺，一度令她灰心喪志，覺得自己做的都是「無用功」。

嘉玲提到，若沒有動物保護相關法規，她們這些貓義工只能承受從事動物救援的壓力；而面對現在內地虐貓、毒貓增加的情況，她們的壓力早已倍增。

近年愈來愈多人虐貓、毒貓 嘉玲表示自己也都不敢輕易送養：

令人擔憂的是，僅一河之隔的香港，針對貓狗的毒害個案同樣呈現明顯的上升趨勢。香港懷疑動物虐待調查報告（HKSAAR）負責人張先生向記者披露，單在2025年，該組織便接獲了高達150宗涉及擺放不明毒餌的舉報。

張先生指出，多數毒殺流浪貓狗的事件發生在古洞、西貢等偏遠鄉郊地區。例如古洞曾發生6狗慘死、4死2失蹤的連環毒殺案；而在市區的寵物共享空間，亦不能倖免。

古洞南路發生懷疑毒狗案。(資料圖片/顏銘輝攝)

2025年2月，大角咀聚魚道寵物公園被發現散佈逾百粒老鼠藥；再早前於2021年，數碼港亦發生毒狗案，導致11隻狗誤食毒餌，5隻不幸死亡。毒貓毒狗的惡行，在中港兩地正變得愈來愈猖獗。

數碼港毒餌案｜累計11狗誤食毒餌5狗亡 愛狗人士懸紅加至20萬元

古洞6隻狗暴斃疑遭毒殺 數年來逾卅隻狗遇害 警列虐畜無人被捕

大角咀寵物公園再現逾百粒老鼠藥 警列虐畜 狗主稱會提高警覺

（AI製圖）

內地無法可治兇手？北京毒犬案、華中虐貓案成標誌事件

據了解，因為無法可罰，目前內地針對虐待動物的案件多以「尋釁滋事罪」處理、非法貓狗肉產業鏈則用防疫相關的法規舉報，但這都無法有效針對虐殺動物者的行為，貓義工在抓到虐待動物的兇手後，往往又要陷入另一場法律對決。

貓義工在抓到虐待動物的兇手後，往往又要陷入另一場法律對決。（香港01）

近期，有一宗判決引起內地動保人士的關注。2022年9月，張某華在小區公共區域投毒，導致11隻寵物犬相繼中毒，9隻被毒死。

涉案的危險物質為氟乙酸鈉，是一種劇毒化合物，常被用於製作鼠藥、農藥等，在中國被明令禁止生產、銷售和使用。2025年12月11日，寵物犬中毒刑事公訴案，在北京市朝陽區人民法院一審宣判，被告人張某華構成投放危險物質罪，被判處有期徒刑4年。

內地毒殺流浪貓狗事件增多。（香港01）

今年（2026年）4月16日，民事部分二審宣判，法院駁回上訴，維持一審原判，張某華須向11名附帶民事訴訟原告人賠償2.2萬餘元到1000元不等，據了解，共有5名受害犬主就精神損失賠償提起上訴。

此案件被許多內地貓義工認為是一項進步，但兇手受到法律制裁的原因並非毒殺動物而是投毒，但有貓義工認為，「他也是被法律制裁了。」

另一單備受關注的是2025年，華中農業大學「投毒虐貓事件」的兇手蘇志鵬被發現考上廣西自治區桂林市人社局的一個公職，最終在網民的接連舉報下，蘇志鵬的公職被取消，也一度鼓舞不少貓義工，認為至少讓他付出了代價。

華中農大曝虐貓事件 十多隻流浪貓死亡 在校生投藥毒殺遭處分

毒殺20多隻貓！虐貓大學生考上公務員終被取消資格 輿論怎麼看？

華中農業大學的學生蘇志鵬將五片劇毒人用藥物研磨成粉，兌水後多次投餵給校內流浪貓，造成數十隻貓死亡。圖為當時被投毒身亡的貓。（網絡圖片）

律師直言香港動保法也落後：倡動保制度三大改革

今年2月，一宗「14歲港中學生成為內地虐貓群組軍師」的案件震驚香港社會，讓愈來愈多港人意識到內地虐貓群組數量龐大且高度組織化的嚴重性。這宗跨境案件，不僅凸顯了內地動物保護法律的完全缺失，更引發對香港《防止殘酷對待動物條例》是否已經落後的討論。

14歲港中學生內地虐貓群任「軍師」教唆炸群起底 遭公安行政處罰

內地的虐貓群組近年已經高度組織化。（AI製圖）

14歲港中學生任虐貓群組「軍師」 中港兩地法律追究有何難點？

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長期關注動物權益的賴嘉敏律師指出，內地固然需要盡快出台《反虐待動物法》；香港現行的《防止殘酷對待動物條例》態度相對消極，與國際上主動保障動物權益的《動物福利法》趨勢存在落差。

賴嘉敏律師提到，香港目前主要的動物保護法例是第169章《防止殘酷對待動物條例》，但該條例是在1935年以英國在1911訂定的《動物保護法》(Protection of Animals Act 1911) 為基礎，但該法條在英國已經在2007年被全面取代。

長期關注動物權益的賴嘉敏律師指出，內地固然需要盡快出台《反虐待動物法》；香港現行的《防止殘酷對待動物條例》態度相對消極，與國際上主動保障動物權益的《動物福利法》趨勢存在落差。（香港01）

2007年，英國通過《動物福利法2006》(Animal Welfare Act 2006) ，該法律全面取代舊法例，除了對殘酷行為罪行的定義、保護動物的模式及執法力度都有更新，也是一部以動物福利為核心的法條，而香港至今仍沿用過時的《1911年動物保護法》。

賴嘉敏律師指出，香港的《防止殘酷對待動物條例》已經快百年沒有更新，遠遠落後於國際的標準。

有片｜港男被指在深圳連環殺貓、虐貓 過百居民連署要求禁入社區

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賴嘉敏律師認為，必須從「立法、執法、教育」三大層面進行制度性的結構改革。立法方面， 必須推動《動物福利法》，從被動處罰轉向主動保障；執法方面須強化前線人員辨識與專業，確保法例能精準落實；教育方面則須將生命教育、動物福利納入強制範疇，透過早期干預預防嚴重暴力犯罪。

HKSAAR張先生也表示，期望立法會能盡快通過修訂《防止殘酷對待動物條例》，加強刑罰力度，以應對虐待動物行為。

至於內地的情況，張先生也期望可以盡快推動相關立法進程，減少虐待及棄養個案的發生，「制裁犯案者同時也能減輕內地義工的壓力與負擔」。

Sophia和無數內地的貓義工用自己的時間、金錢和血肉之軀去填補法律的巨大真空。（香港01）

不過，內地貓義工Andy悲觀認為，能以奢求短期能看到內地動物保護法立法，現階段只希望標誌性的虐貓案兇手能得到應有的懲處，「我們只能把每一件事都做好，才能去看宏遠的動物保育大目標。」

他在微信好友圈寫下，「改變從來都不是某一個人的壯舉，而是幾代人不斷積累與堅持的結果，我們或許看不到終點，但這並不妨礙我們為後來者鋪下一塊基石。」

而在相關法律出台前，Sophia和無數內地的貓義工，只能持續地用自己的時間、金錢和血肉之軀去填補法律的巨大真空。