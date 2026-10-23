2027台海無戰事？學者：「矽晶相互確保毀滅」擋下戰爭

外界持續關注北京是否可能在2027年對台灣採取軍事行動，香港城市大學常務及國際戰略副校長劉寧榮教授指出，西方世界多年來一直為2027年倒數計時，但相關論述可能扭曲全球優先事項，並引發不必要的恐慌。他認為，福建沿海近年持續推動大規模民用基礎建設，加上台灣半導體產業形成的「矽晶相互確保毀滅」效應，均顯示北京更傾向採取長期整合策略，而非急於發動戰爭。



劉寧榮10月22日投書美國《財星雜誌》（Fortune），指出2027年之所以成為台海衝突的重要時間節點，可追溯至2021年3月9日，時任美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）警告，中國對台威脅可能在2027年前顯現。此後，這一年逐漸被中國與兩岸問題觀察家、軍事規劃人員及評論人士賦予象徵性意義。

美國印度洋-太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command）前司令戴維森（Philip Davidson）。（美國國防部網站）

不過，劉寧榮認為，倒數計時會影響各國預算編列及軍事嚇阻態勢，若錯估時間表，可能為相關各方帶來嚴重後果，而許多觀察人士高估了戰爭爆發的可能性。他指出，國家主席習近平與美國總統特朗普9月在華府舉行峰會，最值得注意的並非雙方討論貿易、關稅及科技競爭，而是台灣議題雖然並未完全缺席，卻也沒有成為峰會最重要的議程。

雙方仍以低調的「各自保留立場」方式觸及台灣議題，反映華府與北京對此問題的處理慣例。劉寧榮認為，這並不代表台灣問題已經消失。台灣仍是北京「核心中的核心利益」，台海緊張局勢也依然是美中關係的重要特徵，但正因議題高度敏感，雙方都有強烈動機維持局勢穩定。

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Youtube@White House）。

另在分析北京對台戰略時，劉寧榮特別以福建沿海近年的發展作為觀察指標。他回憶自己在福建成長的經歷，指出福建與台灣隔海相望，過去軍事對峙的陰影籠罩日常生活，當時戰爭與其說是一種可能性，不如說是人們預期終將發生的事。

然而，如今福建沿海當地正大規模推動民用基礎建設，包括廈門翔安國際機場擴建、新高速鐵路路線興建，以及工業園區、物流樞紐和科技產業聚落的發展。其中，廈門翔安國際機場距離由台灣控制的金門僅約3公里。劉寧榮分析，這些建設大部分由政府主導投資，同時也吸引大量民間資本投入，使福建從過去的沿海國防地帶，逐漸轉型為中國重要的經濟發展區域。

劉寧榮認為，如此長期的投資布局，很難與一場迫在眉睫的軍事衝突相互吻合。雖然大規模民用建設不能證明戰爭絕不可能發生，但確實揭示北京規劃未來時所依循的假設。劉寧榮進一步分析，準備迎接迫在眉睫戰爭的國家，通常會優先推動軍事動員及戰略防禦強化；相較之下，福建正被建設為以長期經濟整合、創新及兩岸互聯互通為核心的發展引擎。

因此，他長期對外界熱議的「2027年入侵情境」抱持懷疑態度，認為北京雖然持續推動軍事現代化，也保留對台動武選項，但福建實際的建設布局，反映的是一種著眼於耐心等待，而非迫切行動的戰略。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

劉寧榮強調，北京下的是一盤耐心的棋，而不是只看眼前短局，只要台北不跨越宣布正式獨立這條最終紅線，北京似乎就對其長期整合戰略抱持信心。

至於美國因素，劉寧榮指出，特朗普第二任期改變了台灣議題的戰術管理方式。對重視交易的白宮而言，延宕已久、價值140億美元的對台軍售，與其說是意識形態上的觸發點，不如說是爭取「更好交易」的談判籌碼。

除了福建的長期經濟布局，劉寧榮也指出，台灣在全球半導體生態系統中的核心地位，是質疑台海戰爭倒數論述的另一項重要原因。他就此提出「矽晶相互確保毀滅」（Silicon Mutual Assured Destruction）的概念，認為任何一方都難以在不嚴重損害自身經濟及科技未來的情況下，摧毀以台灣為核心的半導體生態系統。

傳統分析通常將台灣的晶片主導地位視為潛在的不穩定因素，但劉寧榮認為，也應重視相反的論點，即一旦台灣半導體產業遭到破壞，將造成巨大的經濟與科技代價，而這正是促使美中保持克制的重要理由。

不過，他也承認，這些因素並不能改變北京追求統一的最終目標，中國領導人從未放棄統一，也沒有人應忽視北京動武的可能性。經濟整合、半導體相互依存及外交接觸，同樣無法完全消除誤判及衝突的風險。