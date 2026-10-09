北京對台海上施壓轉向海警　台學者：採「留島不留海」策略

北京近年持續加強對台灣周邊海域施壓，台灣國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤10月8日指出，北京今年以來對台海上施壓的重心，已逐漸從以海軍為主的軍事灰區行動，轉向運用海警等執法力量擴張管轄權。他認為，北京目前對台灣周邊及南海主權爭議島礁海域，採取「留島不留海」策略，在不引起軍事衝突的情況下，逐步壓縮相關島嶼周邊海域。



台媒《聯合報》報道，有理文化8日上午舉行《台海防衛兵推入門》新書發表會，作者即為馬振坤。該書以去年美日台民間兵棋推演成果為基礎，設定灰區壓迫、司法隔離、軍事懲戒及全面進犯等四個階段情境，探討台海可能面臨的安全挑戰。

福建海警9月以來於金門附近海域依法開展常態執法巡查。（中國海警）

在分析今年6月中國大陸海警等公務船在台灣東部海域宣示執法，與去年兵推情境有何差異時，馬振坤表示，當時台灣兵推第二階段「司法隔離」，曾模擬中國大陸運用包括海警船在內的海上武裝力量，對接近台灣的本國或外國航運船隻進行攔截、臨檢、隔離，範圍包括台灣東部海域。

馬振坤指出，觀察今年以來的情勢，北京對台灣周邊海域施壓的重心已有變化，逐漸從以海軍為主的軍事灰區行動，重心轉移到以海警、海巡、科研等執法力量的管轄權與管轄海域擴張。相關行動不僅出現在台灣本島東部海域，也包括金門、馬祖外島限制及禁止水域，以及東沙島、南沙太平島周邊限制及禁止水域。

馬振坤認為，北京目前對台灣周邊海域及南海各個主權爭議島礁周邊海域，採取的是「留島不留海」策略，亦即在不引發軍事衝突的情況下，逐步壓縮相關島嶼周邊海域。他強調，「這點在南海看得最明顯」。

與會出席的中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正則指出，6月以來，大陸海警岱山艦、秀山艦編隊先後在台灣東部海域活動，完全沒有縫隙地一直在保持遠程海域的監控，這對台灣來講當然會有壓力。面對相關情勢，台灣也必須思考是否應快速反應，包括派遣大型海巡艦艇前往相關海域活動。