中國裁軍大使聯合國批美國太空戰略　籲防止外空軍備競賽

中國裁軍事務大使李馳江10月21日在聯合國大會第一委員會發言，批評美國將外太空界定為「作戰疆域」，並公開承認在軌部署太空控制武器，向國際社會釋放危險信號。李馳江呼籲國際社會將防止太空軍備競賽及武器化列為最迫切任務，推動談判具有法律約束力的軍控條約，同時將商業航太介入他國武裝衝突衍生的法律爭議，納入國際治理討論。



《央視新聞》報道，李馳江在聯合國大會第一委員會發言時指出，當前外空軍備競賽與武器化已成為現實威脅。他批評，美國將外空界定為「作戰疆域」，公開承認在軌部署太空控制武器，向國際社會釋放出極其危險的信號。

李馳江認為，當前太空安全面臨的主要挑戰，在於多數國家維護太空安全的意願，與個別國家尋求主導太空的戰略存在矛盾，並呼籲各國應秉持「外空戰打不贏也打不得」的理念，放棄主導太空的戰略，避免將大國競爭及陣營對抗延伸至太空，以防止外空成為新的軍事對抗領域。

中國裁軍大使李馳江呼籲防止外空軍備競賽和武器化。（新華社）

另在國際軍控機制方面，李馳江指出，僅依靠自願性規則不足以阻止太空武器化，各國應加強締結具有法律約束力條約的國際努力，也應「以中俄共同提出的《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案為基礎，歡迎各方討論、完善文本。

李馳江強調，太空規則應由各國共同協商制定，反對排他性安排及「選擇性軍控」，主張透過廣泛國際協商，建立共同遵守的太空安全治理規範。

此外，針對商業航太技術發展，以及商業航太企業參與他國武裝衝突所衍生的新興問題，李馳江認為，國際社會應先充分研究相關法律與實際問題，再透過廣泛磋商尋找適當的治理方案。