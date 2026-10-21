曾發表「中國崩潰論」　美國教授沈大偉獲得中國官方背景機構接待

美國著名「中國通」、喬治·華盛頓大學教授兼中國政策項目主任沈大偉（David Shambaugh）於2015年在《華爾街日報》上發表題為「中國即將崩潰」的文章，此後在中國被冷遇。近日，具有中國官方背景的中國人民外交學會發布消息稱，2026年10月19日，該會耿爽副會長在外交學會會見了沈大偉，雙方就中美關係交換了意見。



耿爽副會長在外交學會會見美國喬治·華盛頓大學教授兼中國政策項目主任沈大偉。（公眾號）

發表中國崩潰文章

2015年3月，沈大偉曾在《華爾街日報》上發表題為「中國即將崩潰」（The Coming Chinese Crackup）的文章，他從五個跡象分析中國的問題，包括富豪的出逃、加強的政治鎮壓、政權擁護者的敷衍了事、社會普遍存在的腐敗問題以及中國經濟陷入的系統性陷阱。

《環球時報》曾報道，2016年，沈大偉回應事件稱，文章標題並不是他取的，而是《華爾街日報》編輯為博取讀者眼球而取。他又表示，他整篇文章的邏輯不是在討論「中國崩潰」，而是在討論中國共產黨的收縮（atrophy）問題。他還說，他不認為中國會崩潰，也不希望中國崩潰。

時隔11年獲得中國官方背景機構接待

2024年4月，沈大偉曾到訪清華大學戰略與安全研究中心（CISS），與中心專家及特邀學者圍繞中美關係、人文交流等議題展開交流研討。2026年5月25日，全球化智庫（CCG）在北京總部舉辦對話，也曾邀請沈大偉發表演講。

喬治·華盛頓大學教授沈大偉到訪清華大學戰略與安全研究中心（CISS）。（清華大學）

據「中國人民外交學會」微信公眾號消息，10月19日，耿爽副會長在外交學會會見美國喬治·華盛頓大學教授兼中國政策項目主任沈大偉（David Shambaugh）。雙方就中美關係交換了意見。

官網介紹，中國人民外交學會成立於1949年12月15日，是由周恩來親自倡導成立的新中國第一個從事人民外交（民間外交）的機構。周恩來總理和陳毅副總理曾先後擔任外交學會名譽會長。

中國人民外交學會。（官網）

沈大偉是誰？

沈大偉是美國著名的「中國通」，1979年，中美建交後，沈大偉作為首批美國留學生前往中國，先後在南開大學、復旦大學學習漢語。

因對華學術立場中肯友好，他的著作屢屢被引入中國，官方媒體也多次援引過他的觀點，還曾多次到訪中央黨校，去過浦東幹部學院和北京國家行政學院。