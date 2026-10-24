秦兵馬俑指紋最新研究揭工匠群體：成年女性佔逾三成　兩成是少年

近日，秦始皇帝陵博物院與山東大學考古學院在國際權威期刊發表報告，指透過對陶俑表面遺留的古代指紋進行數據分析，發現製作者中成年女性指紋約佔32.7%，15歲以下未成年人指紋約佔22.3%。這一結果首次以量化的生物學證據表明，女性與少年極可能參與了俑體製作、搬運或組裝等工序。



秦兵馬俑上發現的指紋。（秦始皇帝陵博物院供圖）

秦始皇兵馬俑博物館一號坑。（新華社）

提取79枚指紋推算 成年女性佔逾三成

該項研究成果近日刊登於國際文化遺產研究期刊《文化遺產雜誌》（Journal of Cultural Heritage）。研究團隊選取秦兵馬俑一號坑 T23 探方的 23 件陶俑，從中採集到79枚獨立指紋印痕，並引入近年提出的指紋貝葉斯混合模型研究方法，從群體層面推測工匠的性別與年齡結構。

分析結果顯示，在指紋樣本中，成年男性約佔 45.0%，成年女性約佔 32.7%，15 歲以下的少年則佔 22.3%。這是學界首次以量化的生物學證據表明，秦俑生產以成年男性為主，但絕非由成年男性單獨完成，女性與少年同樣參與泥胎塑造、搬運或零件組裝等工序。

秦始皇帝陵園位於陝西省西安市臨潼區，至今已發現逾600座陪葬坑與墓葬.（Getty Images）

指紋多見於頭臂鎧甲部件 印證模塑組裝生產線

研究團隊還發現79枚指紋主要集中於頭部、手臂及鎧甲等分體預製部件。其中73枚為工匠在濕胎塑形或修整時按壓留下的表面指紋；另有6枚屬於黏貼甲釘、腰帶等泥飾時緊握形成的浮雕指紋。

這批指紋特徵與學界已知的秦代「模塑結合、分件組裝」生產流水線高度吻合。研究還顯示，成年男性指紋的年齡峰值約為20歲，成年女性亦集中於青年階段，而少年佔比則與秦代學徒制度下青少年隨工匠輔助作業的記載相符。

研究人員補充指出，目前得出的比例屬於群體層面的統計估算，不能簡單對應單一工匠，且這次採樣僅限於T23探方局部區域，樣本數量存在一定局限性，結果應視為基於現有樣本的估計。

秦始皇帝陵博物院展出的彩繪俑頭。（新華社）

據悉，秦始皇帝陵園位於陝西省西安市臨潼區，至今已發現逾600座陪葬坑與墓葬，出土銅車馬等萬餘件國寶。當中三個兵馬俑坑呈「品」字形排列，佔地逾兩萬平方米，7000多件與真人真馬等身的陶俑神態各異，盡展「千人千面」的秦軍陣容。

早前研究表明，秦俑製作匯聚了大量的工匠。在製作秦俑的過程中，工匠們的手指直接按壓於還未晾乾的陶胎，在頭部、鎧甲、手臂等部位留下了指紋。這些指紋歷經兩千多年留存至今，是反映製作者年齡、性別等生物特徵最直接的物證。