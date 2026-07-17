西安東站廁所標識設計源自唐代君子淑女　網民讚：如廁都想吟詩

近日，有網民發影片分享，在西安東站候車時，發現衛生間門外張貼的性別標識牌分別是兩個古裝人物的造型，「感覺有曆史底蘊，也很高級」。7月15日，西安東站站房工程副總設計師李尚力介紹，車站高架層候車大廳的8個衛生間標識牌，統一採用唐代君子和淑女的形象。不少網民稱讚「東方貴族的感覺」。



西安東站衛生間門外標識。（影片截圖）

網民讚西安東站廁所標識：好有文化氣質，如廁都想吟詩

內媒《大眾網》報道，影片顯示，西安東站一處公共衛生間門外張貼著兩個具有古代元素的標識牌，下方對應著中英文的性別。標識牌底部有明黃色的燈光，整體端莊典雅，人物形象格外醒目。該網民配文指，7月10日她在西安東站候車時看到這一幕，「咱們的文化氣息回來了。」

西安東站衛生間門外標識。（影片截圖）

該影片引不少網民點讚留言，「東方貴族的感覺，太高級了」「簡約直觀，優雅美麗」「好有文化氣質，如廁都想吟詩一首」。還有網民稱這是最佳設計，符合西安的古都氣質，建議全國推廣。

西安東站衛生間門外標識。（小紅書）

西安東站衛生間門外標識。（小紅書）

7月14日，西安東站站房工程副總設計師李尚力表示，網民所拍攝的標識牌，在站內高架層候車廳，該候車廳內的8個衛生間標識均為此設計。李尚力介紹，此標識牌的靈感來源於唐代軟腳襆頭的人物造型元素，男廁採用文人雅士的君子形象，女廁是淑女的形象。

西安東站候車大廳採用「唐韻盛殿、路通萬邦」主題設計

據了解，西安東站候車大廳採用「唐韻盛殿、路通萬邦」主題設計。車站屋頂採用西北地區面積最大的藻井天花吊頂，融合中式古建藻井結構與唐代平闇天花形制，還原唐長安城108坊的佈局。

此外，吊頂與屋面天窗精準對位，形成7處「自然光井」，依託自然採光實現節能降耗。進站廳側面的「盛唐氣象」文化壁龕牆，運用3D數據雕刻技術復刻唐代經典建築樣式，展示盛唐景觀。

西安東站大廳的吊頂面積廣闊，仿照唐代傳統天花樣式打造。（快科技）

據西安市政府官網公開信息顯示，西安東站於2026年6月30日開通運營。站房外形設計寓意「秦山渭水、絲路長安」，展現「八百里秦川」的恢宏氣勢。

站房外形設計寓意「秦山渭水、絲路長安」，展現「八百里秦川」的恢宏氣勢。（快科技）

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