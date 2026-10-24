內地省級人事調整　雲南換省委書記　贛冀滇三省政府黨組書記易人

內地迎來新一輪地方高層人事變動。24日，內地公佈多項省部級官員任免消息，涉及江西、河北及雲南三個省份的黨政要職。



其中，中共中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義獲任雲南省委書記；與此同時，江西、河北及雲南三省的省政府黨組書記易人，分別由陳永奇、趙辰昕及劉奇凡接掌。



莫高義任雲南省委書記。（財新網）

莫高義任雲南省委書記

據新華社消息，中共中央日前決定，莫高義任雲南省委委員、常委、書記；現年65歲的第二十屆中央委員王寧，不再擔任雲南省委書記、常委、委員職務。

現年62歲的莫高義擁有歷史學博士學位，曾任廣東省委宣傳部副部長、省新聞辦主任，以及南方報業傳媒集團黨委書記、管委會主任兼南方日報社社長。2017 年起，他先後轉任廣東省韶關市委書記、中央紀委國家監委宣傳部部長、北京市委宣傳部部長。2024 年 3 月，莫高義升任中宣部副部長兼國新辦主任。

陳永奇任江西省政府黨組書記。（中國新聞網）

陳永奇任江西省政府黨組書記

據《江西日報》報道，江西省委決定，陳永奇任江西省政府黨組書記。

公開資料顯示，現年58歲的陳永奇曾在山西工作多年，歷任省政府秘書長、陽泉市市長、陽泉市委書記及副省長。2019年1月，陳永奇跨省調任西藏自治區黨委常委兼組織部部長，2021年10月升任西藏自治區黨委副書記、政府常務副主席。

此前擔任江西省委副書記、省長、省政府黨組書記的葉建春，今年8月27日被通報接受調查。中共中央紀委國家監委當時通報，葉建春涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。此前《經濟觀察報》披露，葉建春是在贛州瑞金被辦案人員帶走，有知情人士稱其家族涉足當地稀土業務利益。

趙辰昕任河北省政府黨組書記。（國新網）

趙辰昕任河北省政府黨組書記

據《河北新聞聯播》報道，中共中央批准趙辰昕任河北省委副書記，河北省委決定其出任省政府黨組書記。

公開資料顯示，現年57歲的趙辰昕擁有法學博士學位，長年任職於國家發改委，曾歷任副秘書長、秘書長等要職，並於2022年5月晉升為國家發改委副主任。2025年5月，趙辰昕空降河北出任省委常委兼常務副省長，之後升任省委副書記。

劉奇凡任雲南省政府黨組書記。（北京青年報）

劉奇凡任雲南省政府黨組書記

據《雲南發佈》微信公衆號公佈，中共中央批准劉奇凡任雲南省委副書記，並由雲南省委決定其擔任省政府黨組書記。

公開資料顯示，現年59歲的劉奇凡是二十屆中央紀委委員，歷任貴州省委常委兼秘書長；2016年起先後出任內蒙古自治區黨委常委兼紀委書記、遼寧省委常委兼紀委書記。2023年 12月，劉奇凡轉任青海省委副書記，至此番履新。