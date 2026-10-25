台灣光復81周年｜央視曬俯瞰台灣高清衛星片　東部戰區發佈海報

台灣光復81周年紀念日，解放軍「東部戰區」微信公眾號發佈紀念日海報，並配文稱台灣光復是台灣作為中國一部分的重要史實和法理鏈條的重要一環，昭示兩岸同胞銘記歷史、捍衛山河一統。



央視則發佈「吉林一號」衛星視角影像，表示在衛星視角下，台灣的每條街道都清晰可見。



東部戰區海報上寫有「復歸」兩個大字，海報右上部分為「銘記光復歷史，捍衛山河一統」的標語。東部戰區文章稱，1945年10月25日，台灣重歸祖國懷抱。台灣光復，是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的重要史實和法理鏈條的重要一環。

東部戰區發佈台灣光復紀念日海報。（東部戰區）

東部戰區表示，八十一載，時光荏苒。台灣光復，作為兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶，不斷昭示我們——銘記光復歷史，捍衛山河一統。

「吉林一號」衛星視角影像

央視新聞則放出一段「吉林一號」衛星視角影像，包括台灣中正紀念堂、台北大巨蛋、台北港等地點。央視表示，今天（10月25日）是台灣光復81周年紀念日。跟隨「吉林一號」衛星，從太空視角俯瞰台灣，在衛星視角下，台灣的每條街道都清晰可見。

「吉林一號」衛星影像。

「吉林一號」衛星影像。

「吉林一號」衛星影像。