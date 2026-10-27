麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華　蒙牛、東鵬飲料終止合作

效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片。事件在內地引發爭議，有體育媒體批上述言論傷害了中國球迷和中國人民的感情。東鵬飲料集團與蒙牛乳業集團均發佈聲明稱，即日起終止與麥巴比全部合作。



2026年6月17日，世界盃I組賽事，法國對塞內加爾，圖為法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappé）入球後興奮地慶祝。（Reuters）

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）近日受訪時被問及最喜歡關於他的哪個表情包，他回應稱，覺得最好笑的表情包是一張將他的臉合成到「中國獨裁者」（毛澤東）上的圖片，他經常和朋友一起用這個meme，特別是打遊戲的時候。

麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華。（影片截圖）

圖為2025年1月12日，西班牙超級盃舉行決賽，麥巴比（Kylian Mbappé）為皇馬先開紀錄。（Reuters）

事件在內地迅速引發爭議，著名體育媒體「懂球帝」深夜發聲明稱，麥巴比的言論涉及對中國和中國人民的傷害，他們不能進行翻譯，又指麥巴比傷害了中國球迷和中國人民的感情。有網民在留言區表示：「對這種傷害偉人的事堅決零容忍。」「絕對沒有原諒的餘地，他道歉也沒用了。」

10月27日上午，東鵬飲料集團通過官方微博發佈聲明稱，堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止與麥巴比全部合作。

東鵬飲料終止合作。（微博）

東鵬飲料聲明。（微博）

同日，蒙牛乳業集團也發聲明稱，即日起，蒙牛終止與麥巴比的全部合作。對於任何傷害中國人民感情的言行，蒙牛堅決抵制、零容忍。