馬來西亞女警拍片諷中國人｢不洗澡很臭｣　警察總長：開展紀律調查

馬來西亞一名女遊客早前在中國旅遊期間，拍攝影片嘲笑當地人「很臭」、「不洗澡」，言論引發廣泛批評。她其後公開道歉，惟事件未平息，有網民起底涉事者為馬來西亞當地的警員。



23日，馬來西亞警察總長穆赫德·哈立德證實，警方已對該名女警展開紀律調查，以查明是否涉及違紀或違法行為，並強調警員無論在國內或國外，皆須維護道德操守與警隊形象。



馬來西亞一名女子早前在中國旅遊期間，拍攝影片諷刺當地人「很臭」、「不洗澡」。（影片截圖）

警察總長證實已展開紀律調查：無論國內外都須守紀律

據馬來西亞媒體報道，事件持續發酵後，馬來西亞警察總長穆赫德·哈立德於23日證實，警方已對涉事女警展開紀律調查。他在聲明中表示，調查不僅針對警隊內部紀律問題，亦涵蓋相關行為是否觸犯法律。

馬來西亞警察總長穆赫德·哈立德於23日證實，警方已對涉事女警展開紀律調查。（中國僑網）

穆赫德·哈立德亦提醒所有警員，無論身處國內或國外，皆須維護道德操守與紀律，維護警隊形象。作為執法人員，必須遵守規章制度和標準作業程序，在國外更應保持良好的行為舉止。

穆赫德·哈立德強調，警方將確保調查公平透明，嚴格按照標準作業程序和相關法律進行，再決定後續行動。

辱華言論惹抨擊 涉事女警已道歉

據此前報道，該名女警在中國旅遊期間上傳一段影片，內容為她在鏡頭前掩鼻嘲笑當地人「很臭」、「都不洗澡」。影片曝光後迅速引發網民強烈不滿，許多人批評其言行帶有歧視與侮辱性質。面對輿論壓力，她隨後在社交媒體發文道歉，承認行為過火，並表示願意承擔全部責任。