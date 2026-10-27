麥巴比辱華風波｜中國官媒斥侮辱已故偉大領袖　小紅書賬號遭禁言

效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片。事件在內地引發爭議，官媒《光明日報》評論稱，不容侮辱中國已故偉大領袖，球技再好也不能踐踏底線。同時，麥巴比的小紅書與微博賬號也顯示被禁言。



法國未能再度躋身決賽，但麥巴比亦要為爭奪神射手而努力。（路透社）

2026年6月17日，世界盃I組賽事，法國對塞內加爾，圖為法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappé）入球後興奮地慶祝。（Reuters）

官媒《光明日報》報道在抖音官方賬號發佈海報稱，「不容侮辱中國已故偉大領袖！球技再好也不能踐踏底線，名氣再大也不能肆意妄為，流量再高也不能凌駕於尊重之上。」

官媒《光明日報》評論。（截圖）

官媒《光明日報》評論。（截圖）

官媒《光明日報》評論。（截圖）

麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華。（影片截圖）

10月27日，麥巴比小紅書賬號顯示因違反社區相關規則，已被禁言和禁止關注。賬號顯示，麥巴比小紅書粉絲數超105萬。麥巴比微博賬號也顯示處於禁言狀態。

麥巴比小紅書賬號。（第一財經）

麥巴比微博賬號。（第一財經）

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）近日受訪時被問及最喜歡關於他的哪個表情包，他回應稱，覺得最好笑的表情包是一張將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，他經常和朋友一起用這個meme，特別是打遊戲的時候。麥巴比所指的中國獨裁者被認為是毛澤東。

事件在內地迅速引發爭議，著名體育媒體「懂球帝」深夜發聲明稱，麥巴比的言論涉及對中國和中國人民的傷害，他們不能進行翻譯，又指麥巴比傷害了中國球迷和中國人民的感情。有網民在留言區表示：「對這種傷害偉人的事堅決零容忍。」「絕對沒有原諒的餘地，他道歉也沒用了。」

東鵬飲料、蒙牛宣布與麥巴比終止合作。中央廣播電視總台相關方面證實，央視已經從昨晚（10月26日）開始，全面叫停涉及西甲和麥巴比的賽事播出，涉及麥巴比的廣告也已全部下架。