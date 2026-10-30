新皇崗口岸・片｜停車場車道狹窄車輛易刮花　網民批：香港設計？

新皇崗口岸啟用首個周末大批人過關，亦有不少港深民眾迫不及待看新的聯檢大樓，但《香港01》關注到小紅書上出現多篇帖文批評皇崗口岸的網約車和社會車輛停車場入口狹窄，許多人怕車輛怕刮花（剮蹭）只得慢慢開，稍有不慎就會刮花車輛，不少網民質疑「是想學港風嗎？」、「香港設計的嗎？」、「宏大的建築卻只有這麼小的入口」，亦有網民稱與粉嶺中心的停車場有得比，「開通才10日，已經睇到右邊牆身留低好多簽名」。



10月24日，記者從羅湖口岸搭網約車實測皇崗口岸的網約車和社會車輛停車場入口，記者乘坐的是一輛廣汽埃安（GAC AION）的純電動SUV，司機表示也是首次走皇崗口岸，但認為設計得還行「但有些地方新手肯定會刮」，車道兩旁則清晰可以見到黃亮色的告示寫道「前方路口較窄，小心剮蹭」。《香港01》就車道設計和使用情況詢問皇崗口岸，但截至發稿前未獲回應。



車道兩旁則清晰可以見到黃亮色的告示寫道「前方路口較窄，小心剮蹭」。

記者前往皇崗口岸實測社會車輛/網約車停車場：

車輛進入車道後，因為車道狹窄許多車子放慢行駛，車流多時易堵塞：

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網民在小紅書曬圖批車道狹窄，「非常容易剮蹭」：

網民在小紅書曬圖批車道狹窄，「非常容易剮蹭」。（香港01）

網民在小紅書曬圖批車道狹窄，「非常容易剮蹭」。（香港01）

網民推薦改從「東入口」進入 批路邊牌子標示不清

值得關注的是，記者在實測時發現路面牌子標示不清，首次到皇崗口岸的網約車司機在皇崗口岸地下入口一行排隊排了近5分鐘才發現該條通道給的士的專門通道。有網民在小紅書則提到，原本設計的雙車道入口其中一條改成的士專用，「但路邊牌子沒改，和我跟著的士排了10幾分鐘，我不明白一個2026年建成的大型建築物為什麼要搞一個單車道入口，還要網約車和社會車輛共用。」

記者在實測時發現路面牌子標示不清，首次到皇崗口岸的網約車司機在皇崗口岸地下入口一行排隊排了近5分鐘才發現該條通道給的士的專門通道。（香港01）

另外，《香港01》亦關注到有小紅書網民推薦，可以直接導航「皇崗口岸社會車輛停車場（東入口）」，該入口是雙車道較為寬敞，可避開走狹窄的單車道。