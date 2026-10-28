新皇崗口岸｜小紅書湧白牌車帖文　萬聖節中環往福田索價逾$1400

【萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮／The Weeknd／啟德體育園】剛過去的周六及周日（24及25日）深夜時份，新皇崗口岸路段出現大塞車，適逢加拿大巨星The Weeknd在啟德主場館舉行演唱會，同時中環蘭桂坊舉行萬聖節活動，大量旅客深夜時份返回內地，有跨境巴士營辦商認為大量涉嫌非法載客的跨境白牌車所致，警方最近一連兩日打擊跨境白牌車。

內地社交平台小紅書有不少用戶推廣白牌車服務，記者今日（28日）以顧客身份向多個聲稱提供跨境包車服務的用戶，查詢萬聖節（31日）深夜從中環蘭桂坊經新皇崗口岸到福田的收費。

有用戶回應指兩日前已預約爆滿，另有用戶稱起碼出價人民幣1,200元（折合約1,412港元），才可能有司機願意接單，並解釋最近口岸加強巡查跨境車，因此並非所有司機願意接單。



中環蘭桂坊10月24日主道路水泄不通，場面墟冚。（資料圖片／梁偉權攝）

內地社交平台小紅書仍有不少用戶疑違例推銷白牌車服務。（小紅書圖片）

廣州坐七人車直達香港 「一口價」收人民幣1050元

剛過去的周六及周日（24及25日）深夜時份，新皇崗口岸路段一連兩晚出現大塞車，政務司司長陳國基今日（28日）在記者會表示，會嚴厲打擊跨境白牌車，同時警方一連兩日採取行動，目前累計拘捕3人，分別為1名本地男及2名內地男。

《香港01》記者今日翻查內地社交平台小紅書，有多個用戶聲稱提供跨境包車服務。當中有帖文指，萬聖節當日「一口價」收人民幣1,050元（折合約1,235港元），可乘坐七人車從廣州直達香港，慶祝萬聖節，更稱包車提供「航空級舒適座椅」。

另有帖文列出詳盡的服務價格表，其中香港5小時半日遊，收費為人民幣1,250元（折合約1,470港元）；10小時一日遊則索價人民幣2,300元（折合約2,706港元）。除了香港包車服務外，其跨境服務包括香港往來深圳、珠海、廣州、東莞等大灣區城市。

有用戶帖文指，萬聖節當日「一口價」收1,050元，可乘坐七人車從廣州直達香港，慶祝萬聖節，更稱包車提供「航空級舒適座椅」。（小紅書截圖）

有商家提供香港包車服務，5小時的半日遊需1250元人民幣，而10小時的一日遊更需2300元人民幣。

跨境白牌車小紅書用戶形容「超級火爆」 兩日前預約已滿

記者今日以顧客身份，在小紅書上向用戶查詢服務詳情，並了解萬聖節（31日）深夜從中環蘭桂坊經新皇崗口岸到福田的收費。該用戶回應指，萬聖節當日的預約已在兩日前爆滿，因需求「超級火爆」，暫時無法提供接送服務。

超兩天約滿了，超級火爆。 跨境白牌車小紅書用戶

有店家回覆指，萬聖節該日的預約在兩日前已經爆滿，該日暫時無法提供服務。

另有用戶開價人民幣1200元接送︰不一定有車

另有用戶向記者表示，萬聖節當日「不一定有車」，不過若願意支付更多金錢，將會嘗試尋找司機接單。其後記者回應乘客共計4人，該用戶則稱最低收費起碼人民幣1,200元起（折合約1,412港元），才可能有司機願意提供服務。

最低都要1200起步，才可能有司機接。 跨境白牌車小紅書用戶

稱港府近日打擊跨境白牌車導致司機卻步

該用戶又解釋，「近日走皇崗風險有點高」，因香港周末正舉行的演唱會，以及萬聖節活動，導致新皇崗口岸逼爆，港府正「高壓嚴打跨境商務車輛」，同時新皇崗口岸加強巡查，行程延誤或扣車的風險增加，因此並非所有司機都願意接單。

店家向記者表示最低價錢要1200元起，更未必有司機願意接。

內地社交平台小紅書仍有不少用戶推銷白牌車服務。（小紅書圖片）

白牌車司機首次定罪罰1萬元及監禁半年

翻查資料，根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非車輛領有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或允許他人駕駛該車輛作此用途。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪可處罰款2.5萬元及監禁12個月。司機一旦被定罪，其駕駛執照亦會被吊銷，期限由最少12個月至最多3年不等。此類車輛若用作非法載客取酬，其第三者保險可能會失效；一旦發生意外，車上乘客及其他道路使用者的保障將受影響。

運輸署署長亦可根據條例，暫時吊銷涉案車輛的車牌，並指示車主將車輛移交署長保管，首次定罪的吊銷期為6個月，再次定罪則為12個月。若涉案車輛為跨境車輛，運輸署亦會以違反封閉道路通行許可證條件為由，撤銷其通行許可證。