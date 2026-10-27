麥巴比辱華風波｜外交部：傷害中國人民感情的言行自然會遭抵制
撰文：趙觀祺
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【姆巴佩/姆巴佩辱華】效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片。事件在內地引發各界抵制，中國外交部回應事件稱，傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制。
中國外交部發言人郭嘉昆星期二（10月27日）在例行記者會上說：「我們注意到有關報道。傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制。」
法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）近日受訪時被問及最喜歡關於他的哪個表情包，他回應稱，覺得最好笑的表情包是一張將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，他經常和朋友一起用這個meme，特別是打遊戲的時候。麥巴比所指的中國獨裁者被認為是毛澤東。
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