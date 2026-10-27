麥巴比辱華｜金球獎第二遭除名　貴價球衣停售　胡錫進發文促道歉

效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片。事件在內地引發爭議，內地體育平台「虎撲」刪除麥巴比金球獎排名，多家官媒均發文批評其言論不當，《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文促其道歉。



事件引發強烈骨牌效應，內地零售連鎖「胖東來」表示不會再進貨麥巴比球衣，東鵬特飲、蒙牛等內地贊助商火速單方面終止合約，包括迪奧（Dior）、On昂跑在內的多個國際品牌亦火速下架其宣傳內容。內地律師指出，麥巴比已觸犯代言合約中的「道德條款」，不僅無法拿走剩餘代言費，更有可能面臨品牌方高額的違約賠償訴訟。



內地體育平台「虎撲」刪除麥巴比金球獎排名。（互聯網圖片）

金球獎相關評選排名中，過往麥巴比排名第二的內容已被刪。（互聯網圖片）

體育平台刪除麥巴比金球獎排名

27日，內地主流體育資訊平台「虎撲」刪除了麥巴比的金球獎第二名排名。金球獎相關評選排名中，過往麥巴比排名第二的內容已不可見。

據《看看新聞》報道，中國乒乓選手樊振東已在國內外各社交平台取關麥巴比。另外，樊振東的Instagram已刪除與麥巴比的合照，並對相關社媒內容進行二次編輯。

中國乒乓選手樊振東已在國內外各社交平台取關麥巴比。（互聯網圖片）

北京廣播電視台旗下官媒《北京時間》以《吃中國飯，砸中國鍋：麥巴比，誰給你的勇氣》為題發表評論。（微博截圖）

官媒抨擊「吃中國飯砸中國鍋」

除官媒《光明日報》評論稱，不容侮辱中國已故偉大領袖，球技再好也不能踐踏底線外，北京廣播電視台旗下官媒《北京時間》以《吃中國飯，砸中國鍋：麥巴比，誰給你的勇氣》為題發表評論，痛斥麥巴比一邊賺著中國人的錢，一邊肆意傷害中國人情感，球踢得再好，再大牌的明星，沒有德行是走不遠的。

評論指出，今年7月世界盃期間，麥巴比遭到巴拉圭女參議員在社交平台上作種族歧視攻擊時，法國足協曾強硬反擊並直斥「令人髮指、絕對不可接受」，「他比誰都清楚被人羞辱是什麼滋味，才過去三個月，轉頭就傷害中國人民感情。這不是率真，是骨子裏的雙標！」

麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華。（影片截圖）

另外，《環球時報》也發表題為《麥巴比栽了，栽得活該》的社評，強調在民族情感問題上，任何人均沒有任性空間。文章指出，麥巴比過去在中國市場獲取了遠超同行的巨大商業紅利，今日的下場是「一記殘酷的耳光」，更告誡國際公眾人物，若試圖以「言論自由」或「個性表達」作為口無遮攔的藉口，中國市場絕不會留有任何位置。

除多家官媒發文抨擊，《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文，直指麥巴比言論極不像話、傷害中國人民感情，落得中國輿論場回擊及遭廠商拋棄是必然報應。

2026年6月17日，世界盃I組賽事，法國對塞內加爾，圖為法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappé）入球後興奮地慶祝。（Reuters）

胡錫進指，麥巴比在內地吸金龐大，按理無動機「市場自殺」，此舉更凸顯他對跨文化極度無知，以及身為名人的傲慢與缺乏敬畏心。他強調，每個文化都有其底線與驕傲，內地企業迅速切割並非「玻璃心」，而是事件極其嚴重。他敦促外國公眾人物若想涉足中國市場，理應主動了解中國輿論場的一些禁忌，展現應有的尊重，這是跨文化交流的應有文明，最後強調麥巴比應就其荒謬言論誠懇道歉。

，內地零售連鎖「胖東來」三胖店工作人員證實，不再進貨麥巴比球衣。（新華社）

中外品牌引爆「退代言潮」 球衣被下架

另《極目新聞》報道，內地零售連鎖「胖東來」三胖店工作人員證實，店內唯一一件早前進貨、售價達24800元人民幣的麥巴比球衣售出後，商場已決定不再進貨。

功能飲料巨頭「東鵬飲料」率先發出嚴正聲明，宣佈終止與麥巴比的全部合作，並表態堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為；蒙牛乳業集團等品牌亦緊跟隨後，宣佈與麥巴比終止合作。

東鵬飲料終止合作。（微博）

麥巴比早前出任全球品牌大使的瑞士跑鞋品牌On（昂跑），以及長期合作的奢侈品牌迪奧（Dior），其官方微博平台已無法搜尋到任何與麥巴比相關的宣傳貼文。此外，曾與其有合作的RIMOWA、NIKE、宇舶表（HUBLOT）等品牌官方微博，也已搜索不到麥巴比相關內容。

On昂跑微博。（截圖）

法律人士：麥巴比恐遭商家索賠

針對各大品牌快速切割，上海理振律師事務所主任李振武律師分析指出，此事件的核心在於商業代言合約中的必備要件——「道德條款」（又稱劣跡條款、負面條款、形象保持條款）。

李振武表示，這類條款在文娛、體育代言的商事合同裏面屬於標配，條款通常明確約定：一旦代言人發表危害民族感情、違背公序良俗的言論或者做出同類行為，品牌方均享有單方面解除合約權利。在此情況下，品牌不僅無需支付剩餘合約報酬或承擔任何賠償，還可向代言人主張違約金。