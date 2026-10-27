台學者料中共二十一大出招　或提「兩制台灣方案」頂層設計

中國大陸近期接連拋出「兩制」台灣方案具體構想，台灣兩岸關係研究學者洪耀南研判，中共明年召開二十一大時，可能提出「兩制台灣方案」的頂層設計，作為對台工作的政治成果。



中國大陸全國台灣研究會副會長王衛星上周在南京大學兩岸關係學術研討會上說，大陸已形成30餘項「和平統一、一國兩制」政策的具體構想，並強調這本質是和平統一方案，「絕非戰爭方案」。



中共五中全會正在北京舉行，外界關注這次會議如何影響明年召開的二十一大佈局。台灣學者則研判，中共二十一大時，可能提出「兩制台灣方案」的頂層設計。圖為9月30日傍晚的北京人民大會堂前廣場。（路透社）

王衛星擁有解放軍少將軍銜，現為海峽兩岸關係研究中心學術顧問，曾任中國軍事科學院台海軍事研究中心主任，長期從事台海問題研究。

中國大陸國家主席習近平早在2019年1月2日紀念《告台灣同胞書》發表40周年時，便提出探索「兩制」台灣方案。今年9月12日，大陸及香港學者在北京提出12點共識，包括中央駐軍、解散台灣武裝力量等。台灣政府的大陸委員會副主委梁文傑隨後反駁，稱相信台灣政府與人民「一條都不會接受」。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南星期二（10月27日）在台北出席座談會時研判，中共明年召開二十一大時，可能提出「兩制台灣方案」的頂層設計，作為對台工作的政治成果。（繆宗翰攝）

曾任台灣前總統蔡英文幕僚的淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南，星期二（10月27日）在台北出席台灣勵志協會座談會。他回答《聯合早報》提問時說，習近平須在二十一大工作報告交代過去五年的對台工作，提出頂層設計本身便能顯示政策推進。他模擬北京的說法：「我已經有頂層設計了，代表有進步嘛。」

洪耀南將9月在北京的學者討論形容為「試水溫」，並指出北京對台政策有兩條主軸：「一條叫做『未統而統』，一條叫做『對台融合』。」前者意在統一前展現實質管轄權，包括周邊海域執法及懲治「台獨」；後者以福建為重點，透過人員往來、生活便利及交通建設吸納台灣民眾。

另一方面，習近平9月24日在華盛頓與美國總統特朗普會談時，主張推動「中美建設性戰略穩定關係」，要求美方反對「台獨」、慎重處理台灣問題；美國對台軍售則持續延宕。11月亞太經合組織（APEC）峰會期間，陸美元首還可能與俄羅斯總統普京會談，潛在地緣政治影響也引起台灣關注。

洪耀南認為，陸美都希望爭取時間處理內部問題，對台軍售與大陸軍演可能成為相互牽制的變項，「如果你演習我就售」。但他強調，相信美方不會輕易放棄第一島鏈。

台北醫學大學通識中心教授張國城星期二（10月27日）在台北出席座談會時指出，美國對台「六項保證」中的部分承諾正受侵蝕，台灣須警惕軍售淪為陸美談判籌碼的風險。（繆宗翰攝）

台北醫學大學通識中心教授張國城則提醒，美國對台承諾可能隨領導人的認知與決策改變。若民主黨在中期選舉奪得國會多數，特朗普可能以更大動作反擊，安全上依賴美國、卻缺乏正式同盟關係的台灣，可能直接承受衝擊。

張國城認為，美國對台「六項保證」中的部分承諾，包括不與北京協商對台軍售、不在兩岸間擔任調停人，正受侵蝕。特朗普今年5月訪華後公開表示，曾與習近平討論對台軍售，但稱未就台灣問題作出承諾。

台灣M1A2T主戰坦克。（YouTube@大自然STEVEN影片截圖）

張國城說：「你（特朗普）一旦開始談對台軍售，不管最後結果如何，中共就會認為這個東西是可以談的。」他認為，北京可能利用峰會與談判氣氛延宕軍售，不能僅以「延後還是會賣」看待風險。

儘管美國國務卿魯比奧6月曾在國會表示，美方軍售不會徵詢北京，對台政策沒有改變，但張國城也以特朗普在俄烏戰爭中施壓烏克蘭為例，擔憂美國不充當兩岸調停人的保證生變。

張國城同時指出，即使軍售獲批，美國軍工產能仍可能帶來交付風險。他強調：「台美關係不能夠刻舟求劍。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

