習鄭會成果　台漁產輸廈門縮短至2小時　宋濤：為台灣漁民解難題

今年4月國家主席習近平與國民黨主席鄭麗文在北京舉行「習鄭會」後，相關惠台措施陸續落實推進。福建廈門夏商水產交易中心於10月23日上午舉行「台灣漁產品輸入大陸儀式」及「廈門台灣漁產品展售中心」揭牌活動，標誌着兩岸農漁業貿易合作進入新階段。現場亦公布廈門口岸開闢綠色通道，鮮活漁獲「抵港到提離」全程大幅壓縮至2小時內完成。



國務院台辦主任宋濤、中國國民黨副主席張榮恭等兩岸政商及產業界逾200名代表出席活動。 國台辦主任宋濤指出，此次漁產品輸入大陸，正是兩岸共同努力落實各項政策的具體成果，充分證明在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，完全能夠為台灣漁民解難題、找出路、謀生計。



福建廈門夏商水產交易中心於10月23日上午舉行「台灣漁產品輸入大陸儀式」及「廈門台灣漁產品展售中心」揭牌活動，標誌着兩岸農漁業貿易合作進入新階段。

口岸設綠色通道 鮮活水產2小時內完成提離

據了解，大陸方面在今年4月「習鄭會」後，授權發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，當中包括為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。經過半年推進，相關配套已在廈門口岸全面落地。

儀式當天，首批約350噸包括石斑魚在內的台灣鮮活漁產品順利通關輸陸。廈門口岸透過設立專門綠色通道及「一品一碼」溯源機制，將過往繁複的檢驗與報關流程精簡，使活體水產由抵港至提離的時間縮短至2小時，最大程度保障了水產的新鮮度與市場周轉效率。兩岸嘉賓同日亦為廈門台灣漁產品展售中心揭牌，並實地參觀了兩岸海洋美食市集。

宋濤：深化常態化交流合作、共同守護台海和平

國台辦主任宋濤致辭時回顧，習近平總書記今年4月會見國民黨主席鄭麗文時曾強調，國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大交流、交往、交融，增進親情福祉。（中新社）

國台辦主任宋濤致辭時回顧，習近平總書記今年4月會見國民黨主席鄭麗文時曾強調，國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大交流、交往、交融，增進親情福祉。他指出，此次漁產品輸入大陸，正是兩岸共同努力落實各項政策的具體成果，充分證明在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，完全能夠為台灣漁民解難題、找出路、謀生計。

宋濤就推動兩岸產業與經貿合作提出三點意見： 第一是主動擁抱大陸廣闊市場：大陸食用漁產品消費量佔全球三成以上，今年首三季大陸自台灣進口農產品同比增長18.5%，其中漁產品更錄得35.5%增長。大陸將透過展銷對接、支持電商採購文旦柚與石斑魚、推動台灣遠洋漁船靠泊與卸貨碼頭泊位建設，進一步便利台灣基層農漁業者開拓市場。

第二是深化常態化交流合作：陸方持續推動兩岸交流與直航常態化，已率先宣布開放福建與上海居民赴台本島個人遊，並將持續落實台胞同等待遇，支持福建建設兩岸融合發展示範區。

第三是共同守護台海和平：宋濤強調，兩岸同屬一個國家、一個民族，針對民進黨當局謀「獨」挑釁與外部勢力干涉，大陸將採取必要措施堅決反對與打擊，確保兩岸同胞安居樂業的共同家園。

國民黨副主席張榮恭表示，今次活動是台灣水產品拓銷大陸的重要里程碑，既是落實大陸早前公布的惠台政策，亦是國民黨主席鄭麗文訪陸及「習鄭會」取得的成果兌現。

張榮恭：兌現「習鄭會」成果

國民黨副主席張榮恭表示，今次活動是台灣水產品拓銷大陸的重要里程碑，既是落實大陸早前公布的惠台政策，亦是國民黨主席鄭麗文訪陸及「習鄭會」取得的成果兌現。

張榮恭指出，貨櫃漁獲從澎湖及台灣各地源源不絕銷往大陸，既切實提升了台灣基層漁民的經濟收入，也豐富了大陸消費者的餐桌選擇，體現兩岸互利互惠。他強調，「提升民生福祉是不能打折的，在任何時候、任何空間，政治人物都必須把增進人民福祉視為最大的政治」。國民黨作為孫中山先生的追隨者，願與各界攜手鞏固兩岸和平發展的主流民意。