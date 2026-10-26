台灣光復81周年｜鄭麗文：要有避戰決心　宋濤：堅定推進統一

10月25日是台灣光復81周年紀念日，中國國民黨主席鄭麗文在社交平台發文表示，既要有面對風險的準備，更要有避免戰爭的決心。對人民負責的政治，應當盡一切努力降低衝突，讓和平有機會生根。



10月25日上午，紀念台灣光復81周年座談會在福建福州舉辦。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在致辭中表示，兩岸同胞要共同傳承偉大抗戰精神和偉大民族精神，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅定推進祖國統一，共襄民族復興偉業。



鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

鄭麗文憶述外公參軍的經歷，指戰爭的代價是一個又一個家庭無法彌補的缺憾。鄭麗文表示，殖民的傷痕不應被美化，不同的生命經驗也應被理解。台灣民眾更不該因為彼此的出身、認同或政治立場，就否定對方對這片土地的感情。

鄭麗文。（Facebook）

她又稱，認同台灣、守護中華民國、傳承中華文化，可以在台灣民眾心中相互成就。台灣民眾有責任讓歷史成為理解彼此的起點，讓共同生活的這片土地，容得下不同的聲音，也凝聚得起共同的希望。

鄭麗文最後表示，台灣的未來，需要安全，需要尊嚴，也需要和平，「我們必須有守護自己的能力，也必須有化解敵意的智慧；有面對風險的準備，更要有避免戰爭的決心。對人民負責的政治，應當盡一切努力降低衝突，讓和平有機會生根，讓下一代有機會在安定中追尋自己的夢想。」

宋濤：堅定推進祖國統一

據央視新聞報道，10月25日上午，紀念台灣光復81周年座談會在福建福州舉辦。台灣抗日同胞遺屬、在台犧牲革命先烈後人，以及海內外專家學者參加座談會。

今年是台灣光復81周年，也是大陸官方設立台灣光復紀念日一周年。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在致辭中表示，設立台灣光復紀念日，彰顯黨和國家捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。兩岸同胞要共同傳承偉大抗戰精神和偉大民族精神，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅定推進祖國統一，共襄民族復興偉業。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。（中國台灣網）

中國國民黨前主席洪秀柱表示，如果沒有全體中華兒女浴血奮戰，就沒有台灣光復。台灣的前途繫於中華民族偉大復興，要堅決反對「台獨」勢力搞「去中國化」，期盼兩岸同胞共同傳承抗日先賢守護國土的精神，堅定朝和平統一的方向努力，為實現中華民族偉大復興而努力奮鬥。