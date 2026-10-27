麥巴比辱華風波｜西甲聯盟向中國球迷致歉：言論不代表聯盟立場

【麥巴比/姆巴佩/姆巴佩辱華】效力皇家馬德里的法國球星麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日因受訪時發表涉及中國的不當言論，引發內地輿論爭議，多家中國品牌相繼宣布終止合作。事件持續發酵，西班牙甲組足球聯賽（La Liga，簡稱西甲）10月27日發表官方聲明，就麥巴比言論對中國球迷造成的冒犯與傷害致歉，強調有關言論屬球員個人表達，不代表西甲聯盟立場。



皇馬球員麥巴比。（Reuters）

麥巴比辱華言論引爆輿論，西甲在微博致歉。

據微博帳號「LALIGA西甲聯賽」發布的聲明，西甲聯盟表示，對麥巴比近期言論給中國球迷帶來的冒犯與傷害「深感遺憾」，並強調相關言論屬於球員個人表達，絕不代表聯盟立場。

聲明指出：「作為聯賽管理機構，在我們應承擔的責任範圍內，西甲聯盟謹代表聯盟及旗下所有俱樂部，向中國球迷致以誠摯的歉意。」

西甲聯盟表示，西班牙足球始終秉持尊重、和諧共處的理念，致力促進不同文化背景人士之間的交流與團結。聯盟對中國、相關機構及中國人民懷有深切敬意，亦非常珍視數百萬中國球迷長年以來的關注與支持，強調將繼續維護多年來與中國建立的關係。

東鵬特飲等多家中國品牌終止與麥巴比的合作。

對於事件的後續處理，西甲聯盟表示，目前正與中國合作夥伴及相關機構共同努力，妥善處理事件。同時，聯盟將與旗下球會及球員合作，建立並推行文化認知與溝通規範，以增進對不同文化的理解與尊重，避免類似事件再次發生。

事件起因於麥巴比近日接受訪問時，被問及最喜歡哪一張以自己為主角的網絡圖片。他回答稱，最喜歡一張將其臉部合成到「中國獨裁者」身上的圖片，而影片展示的則是中國已故領導人毛澤東的頭像。相關言論在內地網絡引發爭議，有球迷批評其言論傷害中國人民感情。

10月27日，東鵬飲料集團、蒙牛乳業及妙可藍多等多家中國品牌先後發表聲明，宣布終止與麥巴比的全部合作，強調對傷害民族感情的言行持零容忍態度。官媒央視停止轉播麥巴比參加的賽事，涉及麥巴比的廣告也已全部下架；小紅書則發文稱，與麥巴比的合作已於2024年12月31日期滿，目前平台正在持續核查並下架相關物料，並顯示已被禁言。

姆巴佩小紅書顯示已被禁言。

姆巴佩微博賬號。（第一財經）

內地媒體《光明日報》評論稱，不容侮辱中國已故偉大領袖，球技再好也不能踐踏底線。內地足球資訊平台「懂球帝」發表聲明，批評麥巴比的言論傷害中國球迷及中國人民的感情，表示無法接受有關言論。中國外交部發言人郭嘉昆在今日例行記者會上亦回應：「我們注意到有關報道。傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制。」

截至目前，西甲聯盟已就事件公開致歉，但麥巴比本人尚未回應事件。