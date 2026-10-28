麥巴比辱華｜中國外交部回應：重視當事人作出的道歉

效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，引發極大爭議。27日，麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。



10月28日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。對於法國足球運動員姆巴佩就其此前不當涉華言論道歉，郭嘉昆表示，我們重視當事人作出的道歉。



郭嘉昆。（外交部網站）

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （互聯網圖片）

據此前報道，麥巴比近日受訪時被問及最喜歡關於他的哪個表情包，他回應稱，覺得最好笑的表情包是一張將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，他經常和朋友一起用這個meme，特別是打遊戲的時候。麥巴比所指的中國獨裁者被認為是毛澤東。

麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華。（影片截圖）

事件在內地迅速引發爭議，著名體育媒體「懂球帝」深夜發聲明稱，麥巴比的言論涉及對中國和中國人民的傷害，他們不能進行翻譯，又指麥巴比傷害了中國球迷和中國人民的感情。有網民在留言區表示：「對這種傷害偉人的事堅決零容忍。」「絕對沒有原諒的餘地，他道歉也沒用了。」

事後，多家官媒均發文批評麥巴比言論不當，《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文促其道歉，東鵬特飲、蒙牛等內地贊助商火速單方面終止合約，包括迪奧（Dior）、On昂跑在內的多個國際品牌亦火速下架其宣傳內容。

圖為2025年1月12日，西班牙超級盃舉行決賽，麥巴比（Kylian Mbappé）為皇馬先開紀錄。（Reuters）

事件持續發酵，西班牙甲組足球聯賽（La Liga，簡稱西甲）10月27日發表官方聲明，就麥巴比言論對中國球迷造成的冒犯與傷害致歉，強調有關言論屬球員個人表達，不代表西甲聯盟立場。隨後，麥巴比社交平臺X上發表道歉聲明，他表示言論欠妥，傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，強調這絕非他的本意，對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，對此向所有被的言論所傷害的人道歉。事件持續發酵，西班牙甲組足球聯賽（La Liga，簡稱西甲）10月27日發表官方聲明，就麥巴比言論對中國球迷造成的冒犯與傷害致歉，強調有關言論屬球員個人表達，不代表西甲聯盟立場。隨後，麥巴比社交平臺X上發表道歉聲明，他表示言論欠妥，傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，強調這絕非他的本意，對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，對此向所有被的言論所傷害的人道歉。