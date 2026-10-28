麥巴比辱華｜｢皇馬今年三度冒犯｣衝熱搜　贊助商石頭科技噤聲被轟

效力皇家馬德里的法國球星麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日因受訪時發表涉及中國的不當言論，引發內地輿論爭議，多家中國品牌相繼宣佈終止合作。皇馬早前透過西班牙傳媒《OK日報》表示，麥巴比言論屬個人表達，強調俱樂部與中國贊助商的合作不受影響。對此，皇馬的中國贊助商之一海信回應，稱已第一時間發電郵向皇馬高層提出譴責。而另一家中國企業石頭科技因未回應，遭網民批評。



與此同時，「皇馬今年已是第三次冒犯」等相關話題迅速衝上微博熱搜。《極目新聞》發表評論文章指，這並非皇馬首次觸及涉華敏感議題，連同今次麥巴比事件，皇馬在原則問題上一再失誤，反映俱樂部内部文化有問題，明顯對中國不友善。



皇家馬德里回應稱，俱樂部與中國贊助商的合作關係不受影響，强調麥巴比言論屬個人表達。（北京日報）

海信澄清無個人代言 合作僅限西班牙境內

據西班牙傳媒《OK日報》報道，皇馬方面解釋，麥巴比已就言論作出公開澄清與道歉，強調其言論並無冒犯之意，亦主張球員擁有表達個人看法的權利。

皇馬指出東鵬飲料及蒙牛等內地企業宣佈終止合作，僅涉及麥巴比個人合約，並不代表皇馬的贊助協議被取消，球會亦未因此蒙受未公佈的經濟損失。更強調，包括今年1月簽約的石頭科技全球合作夥伴在內，球會與中國企業的合作關係目前一切正常。

海信。（新華網）

海信是皇馬官方贊助商。（中國質量新聞網）

有內地球迷指出，皇馬在中國有5家贊助商，分別是玲瓏輪胎、石頭科技、博達新能、寶時德、海信。

據《大象新聞》報道，海信官方客服回應指，品牌與麥巴比本人不存在任何直接代言或商業合作，海信與皇家馬德里俱樂部在中國市場不存在任何形式的合作，目前海信與皇馬俱樂部的贊助區域僅限於西班牙地區。

法國未能再度躋身決賽，但麥巴比亦要為爭奪神射手而努力。（路透社）

海信方面還透露，爭議發生後，海信已在第一時間透過正式電郵向皇馬高層提出譴責，嚴肅表明中方企業立場；皇馬隨後已正式回函，表示高度重視事件並正進行內部核查。海信重申，作為中國企業，會持續跟進事件後續發展。目前，官方社媒已關閉留言功能。

石頭科技。（人民網）

石頭科技未發聲回應 遭網民圍剿

而另一家皇馬提名合作關係仍在延續的中國企業石頭科技，其微博官方賬號評論區，不少網民留言批評「繼續跟皇馬合作，期待你們倒閉」、 「沒有良心！是不是中國人？」、「缺德。」截至發稿，暫未見石頭科技回應。

不少網民留言批評石頭科技。（微博截圖）

皇馬今年三度冒犯衝上熱搜

與此同時，「皇馬今年已是第三次冒犯」話題衝上微博熱搜。《極目新聞》發表評論文章指，這並非皇馬首次觸及涉華敏感議題，連同今次麥巴比事件，皇馬在原則問題上一再失誤，反映皇馬整個俱樂部的文化有大問題。

文章指出，這已非皇馬首次觸及涉華敏感議題。2024年6月歐冠決賽期間，曾有皇馬球迷高唱侮辱華人女性歌曲，中國駐西班牙使館提出交涉，俱樂部以「個別球迷孤立行為」回應，涉事者沒受到任何處罰。

「皇馬今年已是第三次冒犯」話題衝上微博熱搜。（微博截圖）

今年2月，皇家馬德里中堅甸恩胡積臣（Dean Huijsen；內地譯赫伊森）在境外社交平臺轉發嘲弄華人外貌的貼文，皇馬僅在官方微博代發球員個人致歉，海外帳號全無動靜，被輿論批評為「特供式道歉」。

今年8月，皇馬官方社媒更被指將「西藏」與主權國家並列，中國網友和多家媒體公開批評後，僅悄然刪帖，既沒有解釋也沒有道歉。

皇馬官方社媒更被指將「西藏」與主權國家並列。（互聯網圖片）

文章批評，在發生多次傷害中國人民感情、冒犯中國尊嚴的事件後，皇馬至今連一句「對不起」都沒說過，一次犯錯是無知，兩次犯錯屬大意，但接連在原則問題上冒犯，皇馬俱樂部的文化有大問題，明顯對中國不友善，在中國的商業營運只顧着市場收益，從沒真正尊重中國的民族情感與核心價值。

文章最後直言，皇馬不能將責任全推卸給球員或企圖冷處理矇混過關，必須拿出一份全球同步、正式鄭重的道歉，完善內部規範，給中國球迷和民眾一個交代。