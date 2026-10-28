皇馬致函央視同麥巴比一齊道歉：對中國歷史文化人民懷有深深敬意

【姆巴佩/姆巴佩辱華】效力皇家馬德里的法國球星麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日因受訪時發表涉及中國的不當言論，事件持續發酵。



27日，麥巴比發表道歉聲明，稱言論欠妥，對此感到抱歉。但現效力西甲俱樂部皇家馬德里回應稱，俱樂部與中國贊助商的合作關係不受影響，強調麥巴比言論屬個人表達。對此，中央廣播電視總台（央視）體育青少中心發言人強硬駁斥，直指皇家馬德里難辭其咎，明確表示在道歉到位前一切免談。



今日（28日）皇家馬德里足球俱樂部致函給央視，就旗下球員麥巴比近期言論給中國公眾帶來的任何不適正式表示歉意。聲明強調，俱樂部與姆巴佩本人均對中國人民、歷史與文化懷有深切敬意。

皇家馬德里回應稱，俱樂部與中國贊助商的合作關係不受影響，強調麥巴比言論屬個人表達。（北京日報）

皇馬馬德里在聲明中指出，俱樂部對中國、中國的歷史、文化和人民，以及數百萬熱愛和敬仰皇家馬德里的中國球迷，都懷有深深的敬意。俱樂部與姆巴佩共同公開致歉；姆巴佩本人在道歉中對自己的言論表達了遺憾，並再度重申了他對中國人民的尊重。

皇家馬德里重申其對尊重、共存和文化理解價值觀的承諾，並表達了繼續加強與中國及其人民之間的友誼和感情的願望。

皇馬球員麥巴比。（Reuters）

皇家馬德里：麥巴比言論僅代表個人

麥巴比辱華｜麥巴比X發文 三語致歉：對中國人民懷深深敬意

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）近日受訪時被問及最喜歡關於他的哪個表情包，他回應稱，覺得最好笑的表情包是一張將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，他經常和朋友一起用這個meme，特別是打遊戲的時候。麥巴比所指的中國獨裁者被認為是毛澤東。

麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華。（影片截圖）

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （互聯網圖片）

麥巴比隨後在社交平台X上發表道歉聲明，他表示，在近期的一次採訪中，對一張以他為主角的圖片作出回應，言論欠妥，這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，對此向所有被的言論所傷害的人道歉。他還説，這絕非他的本意，對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，真心感到抱歉。

麥巴比辱華｜皇馬稱言論屬個人 央視：皇馬難辭其咎，不道歉免談

據此前報道，爭議爆發後西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）已公開致歉，並警告個人行為可能影響整個聯賽。

皇馬方面則解釋，麥巴比已就言論作出公開澄清與道歉，強調其言論並無冒犯之意，亦主張球員擁有表達個人看法的權利。

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （互聯網圖片）

據體育媒體「懂球帝」消息，皇馬將「球員個人代言」與「球會商業贊助」劃清界線，指出東鵬飲料及蒙牛等內地企業宣佈終止合作，僅涉及麥巴比個人合約，並不代表皇馬的贊助協議被取消，球會亦未因此蒙受未公佈的經濟損失。

皇馬強調，包括今年1月簽約的石頭科技全球合作夥伴在內，球會與中國企業的合作關係目前一切正常。

西甲主席與中國駐西班牙大使會面溝通麥巴比風波。（X@Tebasjavier）

央視斥超出言論自由

然而對於皇家馬德里俱樂部的回應，28日中央廣播電視總台體育青少中心發言人公開回應，指出西甲賽會主席等相關方雖已多次致函公開道歉，但麥巴比的出格言論已造成對中國人民的傷害，觸犯底線，早已超出言論自由範疇。

央視發言人強調，麥巴比作為皇家馬德里旗下球員，俱樂部難辭其咎，因此堅決不認可「從未有意冒犯、同時主張球員有權表達個人主張」的解釋，不接受皇家馬德里的態度。

針對皇家馬德里宣稱與中國贊助商合作未受影響，央視發言人表示「不予鑑別真偽」，但嚴正重申，任何傷害中國人民感情的言行，必然會遭到中國社會各界共同抵制，希望皇家馬德里不要一廂情願做白日夢。在皇馬的道歉沒有到位之前，一切免談。