傳環保志願者張文斌跨省被拘　警方指涉敲詐扣37天　未見官方通報

內地環保志願者張文斌，日前傳出在家鄉新疆烏魯木齊遭江西警方跨省拘捕。有消息指，張文斌家屬證實，張文斌已被江西省宜春市萬載縣公安局帶走，警方口頭告知其涉嫌敲詐勒索罪，並稱至少要在裡面待37天，要求家屬寄送衣物。



內地環保志願者張文斌疑涉「敲詐勒索」遭跨省抓捕。（互聯網圖片）

失聯逾30小時 派出所查閉路電視證被帶走

據一篇｢情況相當複雜公眾號｣的文章，張文斌妹妹透過環保志願者「土撥鼠」透露，本月20日晚，張文斌原定與朋友聚餐卻未出現，之後手機一直處於關機狀態，且連續兩日沒有去上班。直至21日下午，家屬始驚覺他已失聯逾30個小時，於是向烏魯木齊當地轄區派出所報案。

據《情況相當複雜》的文章指，張文斌在家鄉新疆烏魯木齊遭江西警方跨省拘捕。（互聯網圖片）

警方接報翻查閉路電視畫面後，發現張文斌被相關人士帶走。家屬在派出所獲悉，拘捕人員是江西省公安機關的警員，並確認張文斌人身安全。隨後，家屬接獲辦案人員電話，對方表明張文斌被帶到江西省宜春市萬載縣公安局，稱以「涉嫌敲詐勒索罪」將他帶走調查，且要求家屬寄送衣物，並稱他「至少要在裡面待37天」。

這篇文章來自網絡，香港01查詢發現，微信公眾號「情況相當複雜」無法查詢到。

內地環保志願者張文斌，日前被揭在家鄉新疆烏魯木齊遭江西警方跨省拘捕。（互聯網圖片）

內地環保志願者張文斌，日前被揭在家鄉新疆烏魯木齊遭江西警方跨省拘捕。（互聯網圖片）

目前暫未見江西省宜春市萬載縣公安局發佈有關張文斌被捕的警情通報。據內地相關法律，刑事拘留期限最長為37天，屆時檢察機關將決定是否批准逮捕或允許取保候審。

營運公眾號多年 屢揭內地環保問題

張文斌長年投身公益，並經營「零距離污染特工隊」微信公眾號。該公眾號內容最新更新文章為今年3月24日，目前可見最早的發文是2017年，主要追蹤工業污染議題。

翻查記錄，「零距離污染特工隊」過往曾多次重點追查江西省內的污染問題，包括撫州金溪工業園區的空氣污染、景德鎮魚麗工業園區的污水排放等。

張文斌長年投身公益，並經營「零距離污染特工隊」微信公眾號。（互聯網圖片）

2018年1月，張文斌團隊便曾實地取樣，揭露萬載工業園區雨水排放口化學需氧量（COD）嚴重超標，質疑有企業暗中偷排工業污水；此外亦披露當地垃圾填埋場長年向錦江排放滲濾液。及至2023年5月，該公眾號再發文直指萬載工業園區內特定企業存在鋰廢料污染問題。

萬載縣所在的江西宜春近年環境爭議不斷，2022年底錦江曾爆發「鉈污染」事件，2023年初當地又接連爆出非法採鋰、企業亂排污水等風波。

「零距離污染特工隊」過往曾多次重點追查江西省內的污染問題。（互聯網圖片）

屢揭環境黑幕面臨人身安全威脅

張文斌過往多次因監督維權面臨人身安全威脅。據台灣中央社報道，公開資料顯示，張文斌早在2015年與志願者在北京大學東門一帶拍攝萬泉河排污口時，便曾遭北京警方帶走。

2019年江蘇響水化工園區發生重大爆炸事故後，他第一時間趕赴現場調查污染狀況，被當地警方以涉嫌「尋釁滋事」帶走調查，至同日下午獲釋。

2023年，他受內地環保組織「自然之友」委託，前往山西呂梁斜溝煤礦現場實地踏查，拍到礦區向黃河支流排放黑水，隨後遭廠方人員暴力毆打，其車輛亦被惡意砸壞。