日訪華團參訪哈爾濱731部隊陳列館　痛斥日軍惡魔行徑　鞠躬謝罪

10月28日，日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團參訪侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，向遇難者獻花並鞠躬謝罪。



日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團參訪侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，向遇難者獻花並鞠躬謝罪。（環球時報）

據央視新聞報道，10月28日，日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團走進黑龍江哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，觀看日本侵華期間實施細菌戰、研製細菌武器、開展人體實驗等罪行的史料、實物展品。代表團成員獻花、鞠躬謝罪並默哀，向遇難中國人民謝罪，決心永不發動侵略戰爭。

日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團向遇難者獻花並鞠躬謝罪。（環球時報）

「繼承和發展村山談話會」理事長藤田高景表示，「日軍做出這般惡魔般的行爲，作爲日本人真心向受害的中國人民表達歉意和謝罪。」他還稱，要把這些經歷帶回日本，向更多的日本年輕人説清日軍在中國的作為，特別是在哈爾濱平房區的暴行。

另外，「繼承和發展村山談話會」理事星野裕史表示，這次來到侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館了解到侵華日軍的暴行，「真是讓人忍不住流淚的痛苦體驗，他們不把人當人看，而是當作實驗材料，或者是研究將細菌擴散，把人像對待動物一樣虐殺。

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隨行的日本記者金平茂紀則稱，作爲加害者應該承認自己的過錯，但不願面對這一點，這是日本現在患上的最嚴重的疾病。

據悉，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，是一所遺址型博物館，位於哈爾濱市平房區。侵華日軍第七三一部隊始建於1933年，曾以石井部隊、東鄉部隊、關東軍防疫給水部等名義活動，犯下了細菌戰、人體實驗等戰爭罪行。