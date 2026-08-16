東京審判檢察官檔案揭露南京日軍暴行：每晚至少發生1000起強姦案

今年是遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭80周年。4月29日，東京審判時期美國副檢察官大衛·納爾遜·薩頓（David Nelson Sutton）的18件（套）珍貴檔案，正式入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，全面曝光了日本軍國主義的滔天罪行。其中一份報告寫道「據我們估算，（南京）每晚至少發生1000起強姦案，白天同樣不斷上演。」



東京審判時期美國副檢察官大衛·納爾遜·薩頓（David Nelson Sutton）。（侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

東京審判時期美國副檢察官大衛·納爾遜·薩頓（David Nelson Sutton）的18件（套）珍貴檔案，正式入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。（侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

曾使用機槍處決6000名中國人 每晚至少發生1000起強姦案

綜合《央視新聞》、《南方都市報》，一份由薩頓題寫封面的報告《來自中國的報告：針對平民的南京暴行》，共89頁，開篇為薩頓撰寫的大屠殺概述，並收錄27份中國證人的證詞，詳述他們親歷的大規模屠殺、強姦和酷刑案例。

報告中一份證詞寫道：「這是一段駭人聽聞的經歷，簡直無從下筆敘述。暴行隨處可見：強姦，無休止的強姦！據我們估算，每晚至少發生1000起強姦案，白天同樣不斷上演……」

報告指，（南京）每晚至少發生1000起強姦案，白天同樣不斷上演。（央視新聞）

薩頓亦在南京時一篇日記中的記錄「4月7日，探訪當地一座年久失修、在戰火中被炸毀的教堂。隨後前往長江邊一處執行大規模屠殺的地點。據稱，日軍在此處使用機槍屠殺6000名中國人。原址上的一座建築也已被徹底焚毀。」

薩頓亦在南京時一篇日記中的記錄日軍在長江邊一處地點，使用機槍屠殺6000名中國人。（央視新聞）

另一份65頁的庭審記錄呈現了南京大屠殺的醫學與目擊證據。南京鼓樓醫院外科醫生羅伯特·威爾遜博士在薩頓提問下陳述：一名八歲男童腹部留有「深而穿透的傷口」；長江邊成群平民被逐一槍殺，刺刀補殺以確保無人倖免。

此外，一份70頁的庭審法律文件《暴行摘要——丙級罪行》，系統列舉了日軍在各佔領區實施的謀殺、酷刑、強姦、掠奪等暴行，並指出南京大屠殺是首起且最嚴重的典型案例。另一份41頁的報告揭露侵華日軍與偽政權系統性推動鴉片與毒品貿易。

遠東國際軍事法庭11國法官合影，前排右二為中國法官梅汝璈。（南方都市報）

薩頓18件檔案今年入藏南京

公開資料顯示，1946年，51歲的薩頓受命加入遠東國際軍事法庭國際檢察局團隊，擔任美國副檢察官。1946年3月至4月，薩頓隨國際檢察局團隊來華，專責調查日軍在華戰爭罪行，尤以南京大屠殺證據蒐集為重心。

他在華期間先後赴上海、北平、重慶、南京等地實地調查，蒐集大量親歷者證詞、統計資料及南京叢葬墓地照片，並會晤中國政府官員、傳教士、醫生及南京大屠殺倖存者。同年6月，他再次來華，將極為重要的證人、證據帶往東京，成為東京審判中南京大屠殺一案重要的證據來源。

1946年，51歲的薩頓受命加入遠東國際軍事法庭國際檢察局團隊，擔任美國副檢察官。（央視新聞）

薩頓在參與東京審判期間積累了近9萬多頁的紙質資料。他的後人曾將部分檔案分別捐贈給薩頓的兩所母校——里士滿大學和弗吉尼亞大學。

今年4月29日，90後收藏家鄒德懷，將東京審判時期美國副檢察官大衛·尼爾森·薩頓（David Nelson Sutton）的18件（套）檔案，正式捐贈給了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。

今年4月29日，90後收藏家鄒德懷將薩頓的18件（套）檔案，正式捐贈給了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。（侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

據悉，這批史料包括薩頓1946年至1948年間的6本日記、揭露侵華日軍南京暴行的報告，及其1946年提交的關於日軍在華反人類罪行的報告等，很多記載在中文世界前所未見，極具研究價值。