日軍密集參與三場聯演　解放軍報：應抵制｢新型軍國主義｣成勢為患

近期，日本接連深度參與「堅毅之龍-2026」「勇敢之盾-2026」及「環太平洋-2026」三場大規模聯合軍事演習。對此，解放軍報於8月6日刊文指出，這三場演習在時間上重疊接續，空間上由近向遠跨域延伸，科目設置進攻性明顯。日本頻繁參與聯演，企圖檢驗並提升多域聯合作戰能力，是其摒棄「專守防衛」原則、打造外向型進攻軍力的危險舉動，亞太國家乃至國際社會須高度警惕。



近期，日本接連深度參與「堅毅之龍-2026」「勇敢之盾-2026」及「環太平洋-2026」三場大規模聯合軍事演習。圖為「堅毅之龍-2026」演練現場。（日本陸上自衛隊FB)

演習科目「由守轉攻」 進攻色彩濃厚

文章分析，日本參與的這幾場演習，科目涵蓋聯合奪島、遠洋反潛、聯合制海及海上封鎖等，突破了以往側重防禦性離島守備的框架，展現出明顯的進攻性特徵。

其中，「堅毅之龍-2026」聚焦第一島鏈前沿作戰，被視為日美聯合奪島的「全流程綵排」。文章指出，演習不僅涵蓋傳統的反登陸，還重點演練了針對大型島嶼的強攻，以及利用高速載具對小型島嶼實施奇襲登奪的戰術。日本首次在宮古島部署了「魚鷹」運輸機，強化西南諸島的「以陸制海」與登島奪島能力。

魚鷹運輸機。.(Getty Images)

「勇敢之盾-2026」則將重心轉向遠洋，專攻遠洋反潛、海上封鎖與防空制海等科目，同步檢驗美軍「堤豐」中導系統在日本的實戰化部署流程。

文章強調，在「環太平洋-2026」軍演中，實彈擊沉科目與無人系統測試是重頭戲。日本海上自衛隊將領在演習中擔任聯合特遣部隊副總指揮，從傳統的參與方轉變為重要決策方，其通過較高指揮權限進一步嵌入美盟安全體系、拓展軍事影響力的意圖極為明顯。

演習地域「由近及遠」 空間跨度明顯

文章指出，三場演習的區域呈現出清晰的「由近及遠」空間跨度。「堅毅之龍-2026」的演習區域覆蓋日本宮古島、石垣島等西南諸島；「勇敢之盾-2026」則向南、向東大幅延伸，覆蓋菲律賓海及關島；「環太平洋-2026」更進一步向東推進至夏威夷群島及其周邊海域。

文章分析，日本正將西南諸島打造為前沿支撐點，加速離島基地的軍事化進程，並將周邊民用機場、港口及補給樞紐，深度嵌入美軍在西太平洋廣域分佈的作戰網絡。與此同時，向菲律賓海乃至「第二島鏈」的延伸，則暴露出日本謀求「戰略縱深打擊」的野心。

美國、日本等國近期在西太平洋進行「勇敢之盾2026」演習「擊沉操演」（SINKEX）於6月27日舉行，排水量超過1萬噸的退役美艦「朱諾號」，遭到日本潛艦發射的魚雷攻擊。（自由軍武頻道）

文章續指，這種「由近及遠」的空間佈局，實質上是將分散的島嶼節點與廣域的遠洋陣地進行戰術縫合，其主要企圖在於扼守西太平洋海上交通要道，以空間換時間、以縱深換火力。

參演裝備聚焦新銳進攻性武器

文章強調，在「堅毅之龍-2026」演習中，日本25式高速滑翔彈與射程達1000公里的25式岸艦導彈實裝參演，表明日本遠程「反擊能力」從紙面走向實戰。這些遠程精確打擊武器依託西南諸島陣地，可直接覆蓋宮古海峽及周邊重要海域。

在「勇敢之盾-2026」期間，美軍將「堤豐」陸基中程導彈系統臨時部署至鹿兒島縣鹿屋航空基地。該系統可發射射程達1600公里的「戰斧」巡航導彈。文章指出，這種「名為臨時部署、實為常態化預置」的操作，正實質性地將日本本土打造為美軍的前沿火力發射陣地。

2026年7月30日，日本防衛省宣布在太平洋首次進行美國「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈試射。（日本防衛省）

在「環太平洋-2026」的實彈擊沉環節，美軍B-2A隱身戰略轟炸機向萬噸級靶艦「朱諾」號發射遠程反艦導彈，最終由日本海上自衛隊參演潛艇發射重型魚雷對「朱諾」號實施致命打擊。文章分析，這不僅驗證了隱身突防與水下伏擊的戰術銜接，也標誌着日美協同作戰能力得到提升。

2026年7月11日，日本陸上自衛隊在夏威夷舉行的環太平洋軍演（RIMPAC2026）期間，與美國陸軍聯合進行了海上實彈擊沉演習。（日本陸上自衛隊FB)

文章總結指出，從常態化演練進攻科目，到演習區域向遠洋延伸，再到殺傷性裝備的參演，日本以聯演為抓手持續加強軍力建設，圖謀實質性提升自身的遠程精確打擊與先發制人打擊能力。

文章強調，日本不斷突破和平憲法，加速「再軍事化」進程的種種舉動，嚴重衝擊地區的和平穩定。對此，國際社會應堅決抵制日本「新型軍國主義」成勢為患。