中國總人口逾14億　平均預期壽命79.25歲　城鎮化率逼近68%

10月30日，國家統計局發表《2025年社會民生統計報告》，公布最新人口及勞動力數據。截至2025年底，全國人口總量14億489萬人，佔全球人口總量逾17%。與此同時，國民健康狀況及教育水準同步改善，2025年平均預期壽命達到79.25歲；勞動年齡人口平均受教育年限達11.3年，接近兩成人口具備大專或以上學歷，城鎮化率達到67.89%。



截至2025年底，全國人口總量14億489萬人，佔全球人口總量逾17%。（新華社）

報告顯示，2025年末，全國人口總量14億489萬人，繼續保持14億以上規模，佔全球總人口的17%以上。全國16到59歲人口85136萬人，佔總人口的60.6%，勞動力資源豐富。2025年，人口健康狀況不斷改善，平均預期壽命達到79.25歲，比上年提高0.25歲。

除人口總量保持較大規模，教育水準亦有所提升。數據顯示，16至59歲人口的平均受教育年限提升至11.3年，按年增長0.1年。具備大專及以上學歷的人口高達2億7233萬人，佔全國人口19.4%，接近五分之一。此外，具備科學素質的公民比例達到16.7%，按年升1.4個百分點。

截至2025年底，全國城鎮常住人口增至9億5380萬人，城鎮化率達到67.89%。（新華社）

在人口流動與城鎮化進程方面，截至2025年底，全國城鎮常住人口增至9億5380萬人，城鎮化率達到67.89%，按年上升0.89個百分點。按區域劃分，經濟活力較強的東部地區人口維持增長勢頭，常住人口達5億6748萬人，佔全國人口總量40.4%。

農民工融入城市的趨勢亦見平穩。去年全國農民工總量錄得3億115萬人，按年增長0.5%（增加142萬人）；其中常住城鎮的進城農民工達1億3092萬人，整體規模保持穩定。

就業與民生保障方面，2025年末全國就業人員總數為7億2504萬人。（新華社）

就業與民生保障方面，2025年末全國就業人員總數為7億2504萬人。其中城鎮就業人數持續增加，就業人數達4億7535萬人，按年增加190萬人，佔全國整體就業人口的65.6%，佔比提升1.1個百分點；鄉村就業人員則相應減少1125萬人，錄得2億4969萬人。

調查失業率總體平穩，2025年城鎮調查失業率平均值為5.2%。30至59歲勞動力群體的失業率平均值僅為4.0%，處於相對低位；而城鎮外來農業戶籍勞動力的失業率平均值為4.7%，亦比城鎮總體水準低0.5個百分點。