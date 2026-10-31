中國錸金鎳鋯等戰略性礦產保有資源量大增　新疆首現大型鋯礦

10月31日，自然資源部公佈最新礦產資源數據，通過戰略性礦產再評價，中國錸、金、鎳、鋯等戰略性礦產保有資源量大幅增加。其中稀缺金屬錸，全國保有資源量大幅飆升逾兩倍；黃金儲量相當於新增50個大型礦床，鎳更相當於新增30個大型礦床。



中國錸金鎳鋯等戰略性礦產保有資源量大幅增加。（財聯社）

據新華社報道，10月31日自然資源部發佈數據顯示，2024年，自然資源部組織全國27個省區市、100餘家單位、近2000名調查人員，開展了全國鎵、鍺、銦、鉻鐵礦、鎳、鈷、鋯、鉿、鈮、鉭、釩、稀土、錸、鉀鹽、金、錳、氦氣等17種戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作。

自然資源部指，通過一年工作，完成全國1800餘處在產礦山和大中型礦區的資源再評價，摸清17種戰略性礦產共伴生、低品位資源的實際開發利用情況，及當前技術經濟條件下可利用的共伴生、低品位資源數量。

自然資源部礦產資源保護監督司副司長喬春磊說，調查評價後，鎵、鍺、銦等13種礦產全國保有資源量顯著增加，比如，錸全國保有資源量增加超兩倍，金相當於新增50個大型礦床，鎳相當於新增30個大型礦床，鎵、銦、鉭、釩超10個大型礦床。

鍺是支撐高端科技、國防軍工的戰略性稀散金屬。（新浪財經）

另據自然資源部地質勘查管理司副司長馬小傑介紹，中國找礦行動「十五五」開局良好，安徽茶亭銅金礦勘查項目在短短4個月，完成鑽探工作量約十萬米。貴州畢節豬拱塘鉛鋅礦是探獲的首個全隱伏、高品位、大厚度的超大型鉛鋅礦床。戰略新興礦產方面，在新疆拜城發現國內首個古河湖相鋯石砂礦，可大幅提高鋯礦國內自給能力。

據瞭解，鋯是一種銀灰色過渡金屬，是核反應堆燃料棒包殼管和航空航天高溫合金的關鍵材料。鋯資源對外依存度一直居高不下，這也是新疆拜城發現鋯石砂礦的重要意義所在。錸則是製造高性能噴氣發動機用高溫合金的關鍵元素。