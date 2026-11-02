59歲劉奇凡任雲南代省長　曾主導內蒙「倒查20年」及遼寧反腐工作

雲南省人大常委會今日（11月2日）決定，任命劉奇凡為副省長，由他代理省長職務。劉奇凡此前由青海省委副書記調任雲南省委副書記、省政府黨組書記。



據雲南省人大常委會公布的任命名單及決定，雲南省十四屆人大常委會第二十六次會議同日通過兩項人事安排：根據省人大常委會主任會議提請，任命劉奇凡為副省長；另依據地方組織法及省人大常委會有關任免辦法，決定由劉奇凡代理省長職務。

公開簡歷顯示，劉奇凡現年59歲，貴州水城人，1988年8月參加工作，1994年9月加入中國共產黨，具研究生學歷，獲管理學碩士學位，是二十屆中央紀委委員。

劉奇凡任雲南省政府黨組書記。（北京青年報）

劉奇凡曾任貴州省委常委、秘書長，其後先後出任內蒙古自治區黨委常委、紀委書記、自治區監委主任，以及遼寧省委常委、省紀委書記、省監委主任。2023年12月，他出任青海省委副書記，直至此番調任雲南。

尤其是在內蒙古任職期間，劉奇凡主導了當地煤炭資源領域腐敗「倒查二十年」專項整治；調任到遼寧後，又參與領導當地反腐敗工作，多名廳局級幹部在其任內落馬。

另外，此前擔任雲南省長的王予波生於1963年1月，是二十屆中央委員。他於2020年出任雲南省委副書記、代省長及省政府黨組書記，其後當選省長。