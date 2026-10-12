深圳前海黨工委原書記王守睿接受審查調查　涉嫌嚴重違紀違法

中央紀委國家監委網站通報，據廣東省紀委監委消息：深圳市委原常委、前海深港現代服務業合作區黨工委原書記王守睿涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



王守睿。（深圳特區報）

有消息透露，王守睿於上月遭帶走調查，現場很大陣仗。

王守睿是誰？

官方簡歷顯示，王守睿1966年5月生，山東菏澤人，1987年11月加入中國共產黨，1988年7月參加工作，中央黨校經濟學（經濟管理）專業，工學學士，政工師、講師，研究生學歷。他曾任深圳市羅湖區委副書記、政法委書記、常務副區長，深圳市人民政府口岸辦公室黨組書記、主任等職。

2021年7月，王守睿任深圳市寶安區委書記，2023年7月任深圳市副市長、寶安區委書記，後兼任前海深港現代服務業合作區黨工委副書記。2024年5月，王守睿已任深圳市委常委、深圳市前海深港現代服務業合作區黨工委書記。

2025年12月18日，前海深港現代服務業合作區建設專班第二次會議在深圳舉行。圖示曾國衞（右六）、王守睿（左六）與港深雙方官員及機構代表主持前海「深港匯」雙向總部基地項目及「香港中小企業賦能中心」項目揭牌儀式。（政府新聞處圖片）